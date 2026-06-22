Alerte tornade ! Le match d’ouverture de la Coupe du monde risque-t-il d’être entièrement annulé en raison des conditions météorologiques ?

Outre les perturbations du trafic aérien, qui pourraient également bouleverser les plans de départ des équipes après le coup de sifflet final, c’est tout le programme annexe de la FIFA dans la ville qui est remis en question. Les mesures de sécurité actuelles ne visent pas uniquement l’enceinte : des animations en plein air, comme la fan zone du Lemon Hill Park, pourraient aussi être reportées ou annulées. Un coup dur pour les milliers de supporters français et irakiens qui comptaient transformer les abords du stade, billets en main ou non, en zone de fête.

Sur le plan sportif, une annulation ou un report poserait un problème majeur : le calendrier de la phase finale est très serré et il n’existe quasiment aucune date de remplacement pendant la phase de groupes. Le sélectionneur Didier Deschamps et son groupe doivent donc se préparer à une période d’incertitude.