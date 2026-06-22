Selon les dernières prévisions, le match prévu au Lincoln Financial Field pourrait être soudainement interrompu par un front météorologique extrême. Les météorologues peignent un tableau sombre pour les prochaines heures.
Traduit par
Alerte tornade ! Le match d’ouverture de la Coupe du monde risque-t-il d’être entièrement annulé en raison des conditions météorologiques ?
Selon les prévisions, plusieurs systèmes orageux pourraient se renforcer et donner naissance à un violent orage, accompagné de « vents destructeurs, d’éclairs fréquents et d’un risque de tornades isolées ». Dans un tel contexte, organiser un match en plein air devient impossible : la sécurité des spectateurs et des joueurs reste la priorité absolue.
De fortes pluies et des crues soudaines sont également attendues, avec des répercussions logistiques déjà perceptibles dans l’ensemble de la région de Philadelphie.
- Getty Images Sport
La rencontre France - Irak est pour l’instant incertaine.
Outre les perturbations du trafic aérien, qui pourraient également bouleverser les plans de départ des équipes après le coup de sifflet final, c’est tout le programme annexe de la FIFA dans la ville qui est remis en question. Les mesures de sécurité actuelles ne visent pas uniquement l’enceinte : des animations en plein air, comme la fan zone du Lemon Hill Park, pourraient aussi être reportées ou annulées. Un coup dur pour les milliers de supporters français et irakiens qui comptaient transformer les abords du stade, billets en main ou non, en zone de fête.
Sur le plan sportif, une annulation ou un report poserait un problème majeur : le calendrier de la phase finale est très serré et il n’existe quasiment aucune date de remplacement pendant la phase de groupes. Le sélectionneur Didier Deschamps et son groupe doivent donc se préparer à une période d’incertitude.
Irak-France : les Bleus sous pression
Le coup d’envoi de la rencontre est prévu à 23 heures, heure allemande. Il s’agit du deuxième match de groupe pour les deux formations.
Les Bleus ont dominé le Sénégal 3-1 lors de leur entrée en lice, grâce à un doublé de Kylian Mbappé, tandis que l’Irak a cédé 1-4 face à la Norvège. Une nouvelle défaite éliminerait d’emblée la sélection irakienne.