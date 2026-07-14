Alejandro Garnacho, Raheem Sterling et le top 10 des pires recrutements de Chelsea sous l’ère BlueCo – classement

On peut désormais ajouter Alejandro Garnacho à cette liste, les Blues s’apprêtant à se séparer de l’ailier à peine douze mois après l’avoir recruté en provenance de Manchester United, dans le cadre d’un transfert de 40 millions de livres sterling (50 millions de dollars) qui avait toujours semblé risqué.

L’Argentin n’a pas rejoint la préparation estivale, et les Blues cherchent un club disposé à payer entre 43 et 45 millions de livres (58 à 60 millions de dollars). En réalité, le club peut se considérer heureux s’il récupère une partie de cette somme, car la seule saison de l’Argentin à Stamford Bridge est restée bien en deçà des attentes.

L’Argentin devient ainsi le dernier maillon d’une longue chaîne de recrutements manqués, validés par les copropriétaires Todd Boehly et Behdad Eghbali. Mais qui d’autre figure sur cette liste ? GOAL a tenté d’en extraire un top 10. Voici les noms, classés par ordre d’importance…