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Chelsea BlueCo worst signings GFXGetty/GOAL
Krishan Davis

Traduit par

Alejandro Garnacho, Raheem Sterling et le top 10 des pires recrutements de Chelsea sous l’ère BlueCo – classement

Opinion
Chelsea
A. Garnacho
R. Sterling
Premier League
J. Felix
M. Mudryk
Pierre Emerick Aubameyang
FEATURES
C. Nkunku

Quatre ans après le lancement du soi-disant « projet » de BlueCo à Stamford Bridge, Chelsea a dépensé environ 1,9 milliard de livres sterling (2,5 milliards de dollars) en nouvelles recrues, et une approche désordonnée du marché des transferts a conduit à quelques véritables ratés parmi celles-ci. Pour chaque réussite, comme Cole Palmer ou Moises Caicedo, il y a eu de multiples échecs monumentaux et coûteux.

On peut désormais ajouter Alejandro Garnacho à cette liste, les Blues s’apprêtant à se séparer de l’ailier à peine douze mois après l’avoir recruté en provenance de Manchester United, dans le cadre d’un transfert de 40 millions de livres sterling (50 millions de dollars) qui avait toujours semblé risqué.

L’Argentin n’a pas rejoint la préparation estivale, et les Blues cherchent un club disposé à payer entre 43 et 45 millions de livres (58 à 60 millions de dollars). En réalité, le club peut se considérer heureux s’il récupère une partie de cette somme, car la seule saison de l’Argentin à Stamford Bridge est restée bien en deçà des attentes.

L’Argentin devient ainsi le dernier maillon d’une longue chaîne de recrutements manqués, validés par les copropriétaires Todd Boehly et Behdad Eghbali. Mais qui d’autre figure sur cette liste ? GOAL a tenté d’en extraire un top 10. Voici les noms, classés par ordre d’importance…

  • Chelsea FC v Leicester City - Emirates FA Cup Quarter FinalGetty Images Sport

    10Carney Chukwuemeka

    Trop de joueurs mériteraient une mention honorable pour figurer ici, et plusieurs flops ont évité de justesse notre top 10 des pires recrutements de l’ère BlueCo. Cependant, Carney Chukwuemeka s’y fraie une place en raison d’un passage à Chelsea totalement anecdotique.

    Arrivé en grande pompe en 2022 pour 20 millions de livres sterling en provenance d’Aston Villa, après avoir mené l’Angleterre à la victoire lors du Championnat d’Europe des moins de 19 ans, le milieu de terrain n’a disputé que 32 matchs en deux ans et demi, ses blessures et son manque de temps de jeu l’empêchant de s’imposer. Il a finalement rejoint le Borussia Dortmund l’été dernier, à l’issue d’un premier prêt.

    • Publicité
  • Christopher Nkunku Chelsea 2025Getty

    9Christopher Nkunku

    Recruté au RB Leipzig pour 52 millions de livres sterling en 2023, Christopher Nkunku était présenté comme le coup de génie du mercato de Chelsea. Prolifique en Bundesliga, l’attaquant semblait taillé pour mener l’offensive des Blues pendant des années. Mais le scénario a vite tourné au cauchemar.

    Une grave blessure au genou, survenue lors de la préparation estivale peu après son arrivée, a immédiatement compliqué son intégration. L’international français a manqué la moitié de l’exercice 2023-2024 et, malgré un retour à la compétition, n’a jamais retrouvé son niveau optimal. La saison suivante, 2024-2025, l’a vu se contenter d’un rôle secondaire, Cole Palmer s’imposant comme la nouvelle référence offensive des Blues. Transféré à l’AC Milan l’été dernier, Nkunku n’aura disputé que 27 matchs de Premier League sous le maillot londonien.

  • Chelsea v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    8Alejandro Garnacho

    L’été dernier, Chelsea avait surpris en recrutant Alejandro Garnacho à Manchester United pour 40 millions de livres sterling, profitant de sa mise à l’écart par Ruben Amorim. Au final, ce transfert s’est avéré être une perte de temps pour tous, sauf pour United, qui savoure un retour sur investissement inespéré.

    L’ailier a semblé avoir perdu la confiance et le panache qui faisaient de lui un talent si prometteur à Old Trafford. Il n’a pas réussi à s’imposer dans le onze de départ des Blues, ni sous les ordres d’Enzo Maresca ni sous ceux de Liam Rosenior, alignant des performances sans relief sur le flanc gauche.

    Selon plusieurs sources, le club londonien serait déjà prêt à couper court à l’aventure, mais il peut oublier les 43 à 45 millions de livres espérés.

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  • Aubameyang Chelsea 2022-23Getty Images

    7Pierre-Emerick Aubameyang

    Recruté à la demande de Thomas Tuchel lors de l’été 2022, Pierre-Emerick Aubameyang était presque condamné à l’échec à Chelsea dès la destitution de l’entraîneur allemand, survenue à peine un jour après ses débuts avec le club.

    Jamais vraiment plébiscité par Graham Potter, son successeur, l’attaquant a été progressivement marginalisé puis cédé librement à l’OM l’été suivant. Un passage éclair chez les Blues, ponctué de seulement 21 apparitions et trois buts, qui restera comme l’un des plus grands flops de l’ère récente du club.

  • Kalidou Koulibaly Chelsea 2022Getty Images

    6Kalidou Koulibaly

    Beaucoup s'attendaient à ce que Kalidou Koulibaly insuffle un nouvel élan à la défense de Chelsea, après avoir rejoint le club lors du premier mercato organisé par BlueCo à la tête de l'équipe en 2022, fort d'une réputation exceptionnelle acquise à Naples.

    Au cours d’une saison tumultueuse marquée par des changements incessants sur le banc, plusieurs erreurs retentissantes ont empêché l’international sénégalais de s’imposer comme un joueur clé, et les Blues ont décidé de limiter les dégâts l’été suivant en vendant Koulibaly au géant saoudien Al-Hilal. Il a ainsi rejoint l’État du Golfe parmi la première vague de joueurs de renom à s’y installer.

  • Chelsea FC v Manchester City - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    5Raheem Sterling

    Recruté pour incarner le coup d’envoi de l’ère « BlueCo », Raheem Sterling n’a pas répondu aux attentes. Arrivé de Manchester City contre 47,5 millions de livres sterling, l’international anglais, déjà multi-titré et reconnu comme un buteur efficace en Premier League, n’a jamais trouvé son rythme à Londres.

    Après deux exercices décevants, Maresca l’a relégué dans la fameuse « équipe des ratés », puis prêté sans succès à Arsenal lors de la saison 2024-2025. Resté en marge à son retour à l’été 2025, il a finalement vu son contrat résilié en janvier 2026, près de 18 mois après sa dernière apparition sous le maillot des Blues.

  • Joao Felix Chelsea 2024-25Getty

    4João Félix

    João Félix est l’un de ces joueurs que Chelsea a tant convoités qu’il l’a recruté à deux reprises, mais, avec le recul, le club aurait mieux fait de s’abstenir. Prêté brièvement par l’Atlético de Madrid en janvier 2023, au cœur d’une frénésie de recrutement hivernal sans précédent, le Portugais n’avait pas convaincu, et le carton rouge reçu dès ses débuts contre Fulham aurait dû sonner comme un signal d’alarme.

    Pour une raison inconnue, le club a jugé bon de le faire revenir en 2024 après un passage jugé fructueux à Barcelone, mais il n’a tenu qu’une demi-saison sous les ordres de Maresca, sans parvenir à laisser une impression durable avant d’être prêté à l’AC Milan pour le reste de l’exercice. Il a ensuite rejoint Al-Nassr de manière définitive à l’été 2025.

  • Chelsea FC v SL Benfica - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD2Getty Images Sport

    3Facundo Buonanotte

    Si vous avez cligné des yeux, vous avez peut-être manqué le passage de Facundo Buonanotte à Chelsea. Le milieu offensif argentin avait été recruté de manière inattendue en prêt en provenance de Brighton vers la fin du mercato estival de 2025, sans doute pour apporter un peu de profondeur à l'effectif de l'entraîneur de l'époque, Maresca.

    Il n’a disputé que huit matches, dont une seule apparition en Premier League, et a souvent été écarté des feuilles de match avant que son contrat ne soit résilié en janvier, faute d’avoir réussi à s’imposer sous le maillot bleu. Une demi-saison tout aussi décevante à Leeds allait suivre.

  • Charlton Athletic v Chelsea U21 - Bristol Street Motors TrophyGetty Images Sport

    2Deivid Washington

    Il est compréhensible que vous n’ayez jamais entendu parler de Deivid Washington, pourtant l’attaquant demeure officiellement sous contrat avec Chelsea. Recruté 17 millions de livres sterling à Santos en 2021, il n’a disputé que trois matchs avec l’équipe première lors de la saison 2023-2024, puis a principalement évolué avec l’équipe de développement.

    Il a principalement évolué avec l’équipe réserve et, après un prêt à Santos en 2025 où il n’a pas convaincu, il a été rappelé. Âgé de 21 ans, l’attaquant, autrefois très prometteur, n’entre plus dans les plans des Blues et devrait quitter le club définitivement sous peu.

  • Chelsea v Barrow - Carabao Cup Third RoundGetty Images Sport

    1Mykhailo Mudryk

    Nous ne saurons sans doute jamais ce que Mykhailo Mudryk aurait pu accomplir. L’ailier purge actuellement une suspension de quatre ans pour infraction aux règles antidopage, ce qui devrait mettre un point final à son passage cauchemardesque à Chelsea. Recruté 89 millions de livres sterling en janvier 2023 en provenance du Shakhtar Donetsk, il était arrivé sous les acclamations des supporters, mais le transfert s’est avéré être un véritable fiasco.

    L’Ukrainien, souvent privé de l’insouciance et de la confiance qui avaient justifié l’investissement, a enchaîné les allers-retours dans le onze sous plusieurs entraîneurs avant d’être provisoirement écarté en novembre 2024. Il n’a plus joué depuis.

    En avril 2026, la Fédération anglaise de football lui a infligé la suspension maximale de quatre ans pour dopage. Bien qu’il ait fait appel et qu’il espère, selon certaines sources, retrouver les terrains dès la saison 2026-2027, il serait surprenant de le revoir un jour sous le maillot des Blues.

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