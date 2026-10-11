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Alan Shearer bluffé par la nouvelle paire du milieu de terrain d'Arsenal lors de la remontée face à Leeds
Arsenal s’offre une remontée précieuse face à Leeds
Arsenal a décroché une précieuse victoire en remontant au score contre Leeds samedi, rebondissant ainsi après une série de résultats décevants. James Justin a ouvert le score pour l’équipe de Daniel Farke à la 55e minute, plaçant les locaux dans une situation délicate. Arteta a réagi rapidement en procédant à des remplacements immédiats pour changer la physionomie du match. L’entrée de Guimaraes à la place de Myles Lewis-Skelly s’est révélée décisive, Arsenal finissant par renverser la situation pour prendre les trois points.
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Shearer salue l’impact de la nouvelle paire au milieu de terrain
Shearer a mis en avant le nouveau duo du milieu de terrain axial d’Arsenal, Rice et Guimaraes, pour son rôle capital dans le renversement du match. Guimaraes, recrue estivale en provenance de Newcastle United, s’est brillamment entendu avec Rice pour inscrire le but de la victoire et conclure un beau mouvement offensif collectif.
« Ils ont beaucoup mieux fait circuler le ballon en seconde période », a expliqué Shearer, cité par Metro. « J’ai trouvé que c’était un peu lent, passif et un peu léthargique en première période, avec trop de passes latérales, pas assez de percussion. Une fois que Bruno est entré et a un peu mieux fait circuler le ballon, il a marqué un grand but. Declan Rice, je l’ai trouvé très bon en seconde période. »
Tourner la page après le choc de la défaite contre Brighton
Cette victoire arrachée a ramené un certain calme à Arsenal après une surprenante défaite 3-0 contre Brighton avant la trêve internationale. Shearer a souligné que l’équipe avait d’abord semblé léthargique et passive en première période contre Leeds, s’appuyant sur trop de passes latérales sans assez de percussion. L’ancien attaquant a toutefois rapidement écarté toute inquiétude persistante au sujet de l’effectif d’Arteta.
« Je ne suis pas inquiet par les récentes performances d’Arsenal, a ajouté Shearer. Je pense que, surtout lors des premiers matches après une trêve internationale, tout le monde est probablement revenu seulement mercredi ou jeudi. Ils n’ont toujours pas eu le temps de récupérer.
« Je pense simplement que c’était une victoire extrêmement importante. Peu importait la manière après ce qui s’est passé à Brighton il y a trois semaines. Ils devaient rebondir et gagner. Et ils ont réussi à le faire ici. »
- AFP
En se projetant sur Lille et Nottingham Forest
Cette victoire importante propulse Arsenal à la deuxième place du classement de Premier League avec 15 points pris lors de ses six premiers matches. Le club ne se trouve actuellement derrière le leader, Manchester City, qu’à la différence de buts, même si City a disputé un match de moins.
Arteta va désormais préparer son groupe à un retour rapide sur la scène européenne dans les prochains jours. Arsenal affrontera Lille en Ligue des champions, avant de se déplacer pour défier Nottingham Forest en Premier League le week-end prochain.
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