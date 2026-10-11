Shearer a mis en avant le nouveau duo du milieu de terrain axial d’Arsenal, Rice et Guimaraes, pour son rôle capital dans le renversement du match. Guimaraes, recrue estivale en provenance de Newcastle United, s’est brillamment entendu avec Rice pour inscrire le but de la victoire et conclure un beau mouvement offensif collectif.

« Ils ont beaucoup mieux fait circuler le ballon en seconde période », a expliqué Shearer, cité par Metro. « J’ai trouvé que c’était un peu lent, passif et un peu léthargique en première période, avec trop de passes latérales, pas assez de percussion. Une fois que Bruno est entré et a un peu mieux fait circuler le ballon, il a marqué un grand but. Declan Rice, je l’ai trouvé très bon en seconde période. »