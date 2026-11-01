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Tous les regards se tournent vers l'affrontement très attendu entre Al Ain des Émirats arabes unis et Al-Ittihad d'Arabie saoudite en Ligue des champions d'Asie Élite, un match qui revêt un caractère historique particulier compte tenu de l'intensité de la rivalité entre les deux équipes et de l'équilibre de leurs résultats lors des confrontations précédentes, qui n'ont connu la supériorité nette d'aucune des deux parties.

L'importance de la rencontre ne se limite pas aux calculs de la compétition continentale, mais s'étend à une rivalité historique équilibrée, les deux équipes s'étant partagé victoires et matchs nuls au cours de six confrontations antérieures. Le prochain match représente ainsi une occasion pour chacune d'elles de rompre cet équilibre et d'imposer sa supériorité dans l'historique des confrontations directes.

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