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GOAL
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Al Ain contre Al Ittihad : qui brisera l'égalité dans la bataille de l'élite ?

FEATURES
Al Ittihad vs Al-Ain
Al Ittihad
Al-Ain
AFC Champions League Elite
Arabie saoudite
Émirats arabes unis

Un sommet explosif se profile à l'horizon

Prochains matchs
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AFC Champions League Elite

02 nov. 2026

ALA

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Tous les regards se tournent vers l'affrontement très attendu entre Al Ain des Émirats arabes unis et Al-Ittihad d'Arabie saoudite en Ligue des champions d'Asie Élite, un match qui revêt un caractère historique particulier compte tenu de l'intensité de la rivalité entre les deux équipes et de l'équilibre de leurs résultats lors des confrontations précédentes, qui n'ont connu la supériorité nette d'aucune des deux parties.

L'importance de la rencontre ne se limite pas aux calculs de la compétition continentale, mais s'étend à une rivalité historique équilibrée, les deux équipes s'étant partagé victoires et matchs nuls au cours de six confrontations antérieures. Le prochain match représente ainsi une occasion pour chacune d'elles de rompre cet équilibre et d'imposer sa supériorité dans l'historique des confrontations directes.

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  • Égalité dans les victoires, Al Ain mène d'un but

    Les chiffres révèlent un équilibre frappant entre les deux équipes, Al Ittihad ayant signé deux victoires, contre deux victoires pour Al Ain, tandis que deux matchs se sont soldés par un nul. Sur le plan des buts, le club émirati en a inscrit 10, contre 9 pour le club saoudien, ce qui donne à Al Ain un léger avantage ne dépassant pas un seul but.

    Ces chiffres traduisent la difficulté de faire pencher la balance en faveur de l'une des deux équipes en se fondant sur la seule histoire, d'autant que les précédentes confrontations ont connu des résultats fluctuants, sans qu'aucune des deux parties ne parvienne à imposer une domination durable sur l'autre, ce qui confère à cette nouvelle rencontre une importance supplémentaire dans le cadre de leur rivalité.

  • FBL-AFC-CHAMPION LEAGUE-SAUDI-UAEAFP

    Finale 2005 : Al-Ittihad sacré aux dépens d'Al-Aïn

    L'un des épisodes les plus marquants de la rivalité entre les deux équipes remonte à la finale de la Ligue des champions d'Asie en 2005, lorsqu'elles se sont affrontées sur deux matchs pour décrocher le titre continental. Le match aller, disputé aux Émirats arabes unis, s'est soldé par un nul 1-1, avant qu'Al-Ittihad ne parvienne à remporter le retour sur son terrain sur le score de 4-2, s'adjugeant ainsi le trophée grâce à sa supériorité sur l'ensemble des deux rencontres.

    Cette finale a constitué une étape historique dans le parcours asiatique du club, après qu'il eut réussi à renverser la confrontation en sa faveur lors du match retour, malgré la difficulté d'un adversaire qui lui avait imposé le nul sur ses propres terres, faisant de cette finale l'un des chapitres les plus marquants entre les deux clubs dans la compétition continentale.

  • Al-Aïn prend sa revanche en 2014 et élimine Al-Ittihad en quarts de finale

    Les deux équipes se sont de nouveau affrontées lors de l'édition 2014, mais cette fois en quarts de finale du tournoi. Al-Aïn a réussi à valider sa qualification après une victoire deux buts à zéro à l'aller, avant de confirmer sa supériorité lors du match retour en Arabie saoudite sur le score de 3-1, se hissant ainsi au tour suivant avec un cumul de 5-1.

    Cette même édition avait été le théâtre de deux confrontations antérieures entre eux en phase de groupes, puisque Al-Ittihad s'était imposé face à Al-Aïn sur le score de 2-1, tandis que l'autre rencontre s'était soldée par un match nul 1-1. Cette phase a confirmé l'étroitesse des écarts entre les deux équipes, malgré la réussite d'Al-Aïn par la suite à faire pencher la confrontation à élimination directe en sa faveur.

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  • Un nouveau duel pour écrire un chapitre différent

    Entre le souvenir de la finale de 2005, qui avait souri à Al-Ittihad, et le quart de finale de 2014, remporté par Al-Ain, la rivalité entre les deux équipes se ravive en Ligue des champions d'Asie de l'élite, dans un désir commun d'obtenir un résultat offrant à l'une d'elles un nouvel avantage dans l'historique des confrontations.

    Au regard du bilan des six précédentes rencontres, le prochain affrontement apparaît comme une occasion de rompre l'égalité au nombre de victoires, chaque équipe s'étant imposée à deux reprises et s'étant quittée sur un match nul à deux occasions.

    La bataille pour les buts marqués sera également au rendez-vous, compte tenu de l'écart réduit entre les deux équipes, Al-Ain menant d'un seul but, ce qui rend chaque détail sur le terrain susceptible de peser dans la balance de l'histoire entre les deux géants.

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