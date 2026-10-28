Le tirage au sort de la phase de groupes de la Coupe de la Confédération africaine a donné lieu à une affiche arabe de haut vol, qui opposera Al Ahly d'Égypte au Raja du Maroc, un choc qui dépasse le simple enjeu des trois points et qui ravive une longue histoire de rivalité entre deux équipes dotées d'une présence majeure dans le football africain, portées chacune par une immense base de supporters.

La proximité de niveau entre Al Ahly et le Raja confère à ce sommet attendu un caractère particulier, les rencontres entre les deux formations ayant pour habitude de se jouer dans la rivalité et l'intensité, que ce soit lors de leur affrontement dans les phases à élimination directe ou dans la course aux podiums continentaux.

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