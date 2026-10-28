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Al Ahly et le Raja face à face de nouveau : aucune place pour les calculs faciles

Al Ahly SC
RCA Casablanca
CAF Confederations Cup
Égypte
Maroc

La Coupe de la Confédération ravive les duels égypto-marocains

Le tirage au sort de la phase de groupes de la Coupe de la Confédération africaine a donné lieu à une affiche arabe de haut vol, qui opposera Al Ahly d'Égypte au Raja du Maroc, un choc qui dépasse le simple enjeu des trois points et qui ravive une longue histoire de rivalité entre deux équipes dotées d'une présence majeure dans le football africain, portées chacune par une immense base de supporters.

La proximité de niveau entre Al Ahly et le Raja confère à ce sommet attendu un caractère particulier, les rencontres entre les deux formations ayant pour habitude de se jouer dans la rivalité et l'intensité, que ce soit lors de leur affrontement dans les phases à élimination directe ou dans la course aux podiums continentaux.

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  • Étapes décisives

    Cette confrontation ravive des moments décisifs qui ont réuni les deux camps en Ligue des champions d'Afrique et en Supercoupe d'Afrique, après qu'ils se sont affrontés à plus d'une reprise au cours des dernières années.

    Al Ahly avait eu le dernier mot lors des deux confrontations des quarts de finale de la Ligue des champions en 2022 et 2023, après avoir également remporté la Supercoupe d'Afrique en 2021 aux tirs au but 7-6, à la suite d'un match nul 1-1.

    Cela avait été précédé d'une finale palpitante entre les deux équipes lors de la Coupe arabe des clubs champions en 1996, au Caire, où Al Ahly l'avait emporté face au Raja sur le score de 3-1.

    Mais ces résultats n'enlèvent rien à la difficulté de la confrontation à venir, qui ouvre une nouvelle page entre les deux équipes, chacune souhaitant affirmer sa présence et poursuivre son parcours dans la compétition.

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  • Léger avantage pour Al Ahly

    Cette confrontation possède un long passé entre les deux équipes. Selon les données de Transfermarkt, elles se sont affrontées lors de 11 matchs africains, dont 4 remportés par Al Ahly contre 2 victoires pour le Raja, et 5 se sont soldés par un match nul. Al Ahly a inscrit 13 buts contre 11 pour le Raja.

    L'intérêt pour cette rencontre s'accroît au regard des calculs du groupe, qui comprend à leurs côtés l'ASKO Kara togolais et le Primeiro de Agosto angolais, ce qui rend chaque point important dans la course à la qualification.

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