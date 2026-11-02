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Al Shabab v Al Ahli - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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Al Ahly et Al Sadd : 90 minutes sans vainqueur

Al-Sadd vs Al Ahli
Al-Sadd
Al Ahli
AFC Champions League Elite
Qatar
Arabie saoudite

Le match nul s'impose

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Les clubs d'Al-Sadd (Qatar) et d'Al-Ahli (Arabie saoudite) ont fait match nul et vierge, ce lundi soir, dans le cadre de la quatrième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions d'Asie Elite.

Al-Ahli a dominé pendant de longues périodes de la rencontre, mais a été incapable de traduire sa supériorité en buts, se heurtant à la performance éclatante du gardien Meshaal Barsham, qui a repoussé plusieurs tentatives dangereuses, tandis que le club qatari a gâché des occasions de surprendre son adversaire.

La rencontre a été marquée par de nombreuses blessures et changements, avant que les tentatives d'Al-Ahli ne se poursuivent dans les dernières minutes sans que les filets ne tremblent.

Al-Sadd porte son total à deux points et occupe la quinzième place, avant-dernière, tandis qu'Al-Ahli compte désormais 8 points, ce qui lui vaut la troisième place.

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  • Coup dur précoce pour Al-Ahly : Barcham brille

    Les deux équipes ont entamé la rencontre avec prudence, multipliant les tentatives de part et d'autre pour menacer les buts. La plus belle occasion d'Al-Sadd est venue de Roberto Firmino, qui a frappé de l'extérieur de la surface à la 8e minute, mais la défense a repoussé le ballon.

    Al-Ahli a encaissé un coup dur précoce à la 15e minute, lorsque Valentin Atangana s'est blessé, avant de quitter le terrain trois minutes plus tard, remplacé par Ziyad Al-Johani. La 23e minute a vu Akram Afif, joueur d'Al-Sadd, recevoir un carton jaune, avant que Galeno n'écope du deuxième carton jaune de la rencontre à la 26e minute.

    Al-Ahli a tenté de se porter vers les buts adverses, et Edouard Spertsyan a frappé de l'extérieur de la surface à la 27e minute, mais le ballon est passé à côté du poteau. Al-Sadd a répliqué par deux tentatives dangereuses de Claudinho et Guilherme, mais Édouard Mendy a repoussé la frappe du premier à la 30e minute, tandis que celle du second est passée au-dessus de la barre.

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    Al-Ahli a failli ouvrir le score à la 39e minute, lorsque Roger Ibañez s'est élevé sur un centre de Spertsyan et l'a dévié de la tête vers le but, mais le gardien Meshaal Barsham a repoussé la tentative avec brio.

    Galeno est revenu menacer les buts d'Al-Sadd à la 41e minute d'une frappe puissante de l'intérieur de la surface, mais Barsham a de nouveau brillé et a dégagé le ballon en corner.

    Dans le temps additionnel, Claudinho a gâché une nouvelle occasion pour Al-Sadd d'une frappe de l'extérieur de la surface qui est passée au-dessus de la barre, et la première période s'est achevée sur un score nul et vierge.

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  • Al-Ahly pousse et Al-Sadd résiste

    Al-Ahli d'Arabie saoudite a poursuivi ses tentatives pour faire trembler les filets d'Al-Sadd qatari durant la seconde période, mais le club n'a pas su transformer ses occasions en buts, face à un gardien Meshaal Barsham étincelant, tandis que l'équipe saoudienne a essuyé deux nouveaux coups durs en raison des blessures, dans un match qui s'est soldé par un nul vierge.

    Al-Ahli a entamé la seconde période avec un pressing offensif, et Ivan Toney a failli ouvrir le score à la 46e minute, après avoir réceptionné un centre de Galeno et frappé depuis la surface de réparation, mais son ballon est passé à côté du poteau, avant qu'il ne gâche une autre occasion à la 50e minute d'une frappe qui est passée près du but.

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    Al-Sadd a répondu par une tentative dangereuse signée Roberto Firmino à la 52e minute, mais Édouard Mendy a repoussé sa frappe depuis l'intérieur de la surface de réparation, et a également contré une tentative de Claudinho venue de l'extérieur de la surface à la 64e minute.

    Al-Sadd a procédé à deux changements, avec l'entrée de Mustafa Meshaal à la place de Mohamed Kamara à la 51e minute, et de Hashim Ali à la place de Guiovani à la 69e minute, tandis qu'Al-Ahli a été contraint de remplacer Mohamed Soliman à la 59e minute en raison d'une blessure, Rayan Hamed entrant à sa place.

    Rayan Hamed a reçu un carton jaune à la 67e minute, avant qu'Al-Ahli ne soit contraint d'effectuer ses trois derniers changements en une seule fois à la 81e minute, avec l'entrée de Firas Al-Buraikan, Ibrahima Diaby et Matheus Gonçalves à la place d'Ivan Toney, Artem Bondarenko et Trincão.

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  • Tentatives mutuelles

    Les dernières minutes ont été marquées par des tentatives de part et d'autre, Mendy repoussant une frappe de Firmino à la 77e minute, tandis que Galeno et Spertsyan tentaient de menacer les cages d'Al-Sadd, mais la défense du club qatari a su contrer leurs initiatives.

    À la 84e minute, Matheus Gonçalves a testé le gardien Meshaal Barsham d'une frappe à l'intérieur de la surface de réparation, mais ce dernier est parvenu à la repousser, maintenant ainsi le score nul et vierge.

    Al-Ahli a poursuivi sa pression dans les dernières minutes, Meshaal Barsham repoussant une tête d'Ibrahim Diabaté à la 88e minute, avant que Roger Ibañez ne gâche une autre occasion d'une tête qui est passée au-dessus de la cage, sur un centre d'Edvard Spertsyan, le match se terminant comme il avait commencé, sur un score vierge.

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