Al Ahly et Al Sadd : 90 minutes sans vainqueur

Les clubs d'Al-Sadd (Qatar) et d'Al-Ahli (Arabie saoudite) ont fait match nul et vierge, ce lundi soir, dans le cadre de la quatrième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions d'Asie Elite.

Al-Ahli a dominé pendant de longues périodes de la rencontre, mais a été incapable de traduire sa supériorité en buts, se heurtant à la performance éclatante du gardien Meshaal Barsham, qui a repoussé plusieurs tentatives dangereuses, tandis que le club qatari a gâché des occasions de surprendre son adversaire.

La rencontre a été marquée par de nombreuses blessures et changements, avant que les tentatives d'Al-Ahli ne se poursuivent dans les dernières minutes sans que les filets ne tremblent.

Al-Sadd porte son total à deux points et occupe la quinzième place, avant-dernière, tandis qu'Al-Ahli compte désormais 8 points, ce qui lui vaut la troisième place.

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