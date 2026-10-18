En analysant le début de saison du Napoli, Lele Adanis’est exprimé ainsi sur le travail d’Allegri ces dernières années : « Depuis 2019, la non-carrière d’Allegri est remise en question. Pendant sept ans, et c’est la huitième année, il n’a pas réussi à exercer son métier comme l’exige la modernité pour maintenir des effectifs capables de terminer premiers ou deuxièmes ; lui a toujours terminé troisième. Son travail n’est pas accompli correctement au regard de la qualité de l’effectif dont il dispose. Le travail accompli jusqu’en 2019 ne doit pas être remis en question, mais aujourd’hui, il ne peut plus être l’entraîneur chargé de diriger une grande équipe comme la Juventus, l’AC Milan ou le Napoli si ces clubs veulent rester à un niveau digne de leur histoire. C’est le terrain qui le dit, pas moi. En additionnant la fin de la saison dernière et le début de celle-ci, il totalise 10 défaites lors des 20 derniers matchs. Celui qui l’a choisi aurait dû être capable d’évaluer certaines choses ».