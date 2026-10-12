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imago-sport-1084406213.jpgLaPresse
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AC Milan, un problème sur coups de pied arrêtés : déjà trois buts encaissés en ce début de saison, Rabiot avance une explication

Milan AC

Le but encaissé hier soir face à Sassuolo est le troisième concédé par l’AC Milan sur coup de pied arrêté en ce début de championnat.

Amorim ne décolère pas : son Milan encaisse trop de buts sur coups de pied arrêtés. Après ceux concédés contre le Torino lors de la première journée et contre la Juventus lors de la troisième, le Milan a encaissé hier, sur la pelouse de Sassuolo, son troisième but sur coup de pied arrêté en six journées de championnat. Après le match, au micro de DAZN, Ruben Amorim a expliqué : « Je pense que nous méritions de prendre l'avantage, mais après le but, nous n'avons maîtrisé ni le match ni le jeu. Nous avons continué à pousser et c'est pour cela qu'ils ont eu deux occasions : après le but, il est

normal

de continuer à pousser parce que la dynamique est en notre faveur, mais nous ne l'avons pas fait de la bonne manière. Après le but, nous avons rapidement perdu le ballon alors que nous l'avions. Au bout du compte, cela peut arriver, mais le but que nous avons encaissé sur corner, lui, ne doit pas arriver. »

  • LA DÉCEPTION DE RABIOT

    Rabiot non plus n’est pas du tout satisfait des baisses de concentration de ses joueurs sur coups de pied arrêtés. Ce manque de réactivité au marquage s’était d’ailleurs déjà manifesté lors des matches amicaux de présaison. Le Français s’est exprimé ainsi hier : « On marque, puis on se fait tout de suite surprendre par deux ballons dans notre dos. Mike nous a sauvés. On ne peut pas reculer comme ça après avoir marqué et être moins concentrés. Il faut travailler sur notre mentalité et progresser dans certaines phases de jeu. Aujourd’hui, on a aussi fait de bonnes choses, mais ça me déçoit d’encaisser un but sur une situation qu’on travaille souvent à l’entraînement. Pour moi, ce sont deux points perdus aujourd’hui. »

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