AC Milan, un problème sur coups de pied arrêtés : déjà trois buts encaissés en ce début de saison, Rabiot avance une explication

Amorim ne décolère pas : son Milan encaisse trop de buts sur coups de pied arrêtés. Après ceux concédés contre le Torino lors de la première journée et contre la Juventus lors de la troisième, le Milan a encaissé hier, sur la pelouse de Sassuolo, son troisième but sur coup de pied arrêté en six journées de championnat. Après le match, au micro de DAZN, Ruben Amorim a expliqué : « Je pense que nous méritions de prendre l'avantage, mais après le but, nous n'avons maîtrisé ni le match ni le jeu. Nous avons continué à pousser et c'est pour cela qu'ils ont eu deux occasions : après le but, il est

normal

de continuer à pousser parce que la dynamique est en notre faveur, mais nous ne l'avons pas fait de la bonne manière. Après le but, nous avons rapidement perdu le ballon alors que nous l'avions. Au bout du compte, cela peut arriver, mais le but que nous avons encaissé sur corner, lui, ne doit pas arriver. »