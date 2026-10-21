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Chukwueze MilanGetty Images
Gianluca Minchiotti
Traduit par

AC Milan, problème à la hanche pour Chukwueze : l’inquiétude se fait jour

Milan AC
S. Chukwueze
Bournemouth vs Milan AC
Bournemouth
Ligue Europa

Dernier entraînement à Milanello avant Bournemouth

À Milanello, l’AC Milan a effectué sa dernière séance d’entraînement avant le match de demain soir contre Bournemouth, comptant pour la troisième journée de la phase de ligue de la Ligue Europa.


Outre Matteo Gabbia et Alexis Saelemaekers, Samuel Chukwueze, qui souffre d’un problème à la hanche gauche, n’a pas non plus participé à la séance. L’ailier de l’AC Milan passera une consultation spécialisée afin d’évaluer plus précisément la gravité de sa blessure. Dans l’attente des résultats des examens, qui auront lieu dès cet après-midi, l’entourage de l’AC Milan laisse transparaître son inquiétude quant à la gravité de la blessure du Nigérian né en 1999.

  • Filippo Terracciano, qui sera indisponible en raison d’une suspension, et Warren Bondo, écarté de la liste UEFA, étaient présents dans le groupe. Valeri Vladimirov, défenseur de Milan Futuro, a également été intégré à l’équipe première.

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