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krosche milanGetty Images
Emanuele Tramacere
Traduit par

AC Milan, nouveau sommet prévu avec Krosche : l’objectif est de lui confier le mercato de janvier

Milan AC
Eintracht Francfort
Markus Krösche

Le dirigeant, désormais ex-membre de l’Eintracht mais toujours sous contrat, est le choix de Cardinale pour le poste de directeur sportif.

Le temps presse et la déroute face à Bournemouth accélère les choses. L’AC Milan 2026-2027 a démarré l’été avec un handicap et tente de rattraper son retard dans une saison où, sur le marché des transferts aussi, toutes les demandes de Ruben Amorim n’ont pas été satisfaites. Le résultat, c’est aussi ce que l’on a vu sur le terrain hier soir en Ligue Europa : aligné avec un onze privé de très nombreux titulaires pour les faire souffler, l’AC Milan a été à la merci de Bournemouth pendant les 90 minutes.


Avec ses très nombreux blessés, l’AC Milan devra impérativement se renforcer en janvier, mais qui s’occupera du mercato et des négociations ? Cardinale a pris conscience de l’absence d’un directeur sportif, d’un dirigeant qui connaît « le terrain et le football » et ne s’occupe pas seulement de données et d’algorithmes. Selon Sky Sport Allemagne, il passera à l’offensive dans les prochains jours pour recruter l’ancien dirigeant de l’Eintracht Francfort Markus Krosche.

  • Limogé, mais toujours sous contrat

    Le dirigeant allemand n’est aujourd’hui officiellement plus le directeur sportif de l’Eintracht Francfort. Krosche a en effet présenté sa démission au club, qui l’a acceptée sans toutefois le libérer de son contrat en cours. Dans les faits, le directeur sportif a été dispensé de ses fonctions, mais il n’est pas libre de signer avec un autre club sans le paiement d’une pénalité.


    Voici le communiqué, qui souligne, ce n’est pas un hasard, la durée du contrat : « Le conseil de surveillance de l’Eintracht Frankfurt Fußball AG a accepté la demande du directeur sportif Markus Krösche d’être immédiatement déchargé de ses fonctions. Le contrat, en vigueur jusqu’au 30 juin 2028, se poursuit avec les modifications convenues. Nous remercions Markus Krösche pour le travail accompli avec succès ces dernières années et lui souhaitons le meilleur pour la suite de son parcours. »

  • NOUVELLE RENCONTRE

    L’AC Milan et Krosche discutent depuis un certain temps. Ce n’est un secret pour personne : il était déjà le premier nom auquel pensait Gerry Cardinale durant l’été, mais les contacts de l’époque avaient fortement crispé les dirigeants de l’Eintracht Francfort.

    Selon Sky Sport DE, de nouveaux contacts directs sont déjà prévus entre le club de la Via Aldo Rossi, ses dirigeants et Krosche lui-même pour parler de l’avenir, même si les discussions ne sont pas encore assez avancées pour évoquer un accord.

  • LA PÉNALITÉ À PAYER À L’EINTRACHT

    Avant de pouvoir commencer à travailler avec un autre club, en l’occurrence l’AC Milan, Krosche devrait en effet se libérer de son contrat actuel avec l’Eintracht, qui expire le 30 juin 2028. Une pénalité qui, selon Sky Sport Allemagne, se situerait entre 5 et 7 millions d’euros et que l’AC Milan devrait payer s’il voulait vraiment miser sur lui comme nouveau directeur sportif.

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  • REPARTIR AVEC LUI DÈS JANVIER

    À ce jour, officiellement, Krosche a fait savoir à l'Eintracht qu'il souhaiterait s'accorder une période de pause, loin des terrains et du travail, avec toutefois l'idée de revenir dans la course dès janvier, à la réouverture d'un mercato qui pourrait être particulièrement animé, surtout pour l'AC Milan. Et le projet que lui a présenté Cardinale l'intéresse vivement, au point que l'idée d'avancer son retour pourrait être envisagée dès le prochain sommet.

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