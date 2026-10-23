Le temps presse et la déroute face à Bournemouth accélère les choses. L’AC Milan 2026-2027 a démarré l’été avec un handicap et tente de rattraper son retard dans une saison où, sur le marché des transferts aussi, toutes les demandes de Ruben Amorim n’ont pas été satisfaites. Le résultat, c’est aussi ce que l’on a vu sur le terrain hier soir en Ligue Europa : aligné avec un onze privé de très nombreux titulaires pour les faire souffler, l’AC Milan a été à la merci de Bournemouth pendant les 90 minutes.





Avec ses très nombreux blessés, l’AC Milan devra impérativement se renforcer en janvier, mais qui s’occupera du mercato et des négociations ? Cardinale a pris conscience de l’absence d’un directeur sportif, d’un dirigeant qui connaît « le terrain et le football » et ne s’occupe pas seulement de données et d’algorithmes. Selon Sky Sport Allemagne, il passera à l’offensive dans les prochains jours pour recruter l’ancien dirigeant de l’Eintracht Francfort Markus Krosche.