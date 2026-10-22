Rabiot avait prévenu ses coéquipiers après le match contre Sassuolo à Reggio d’Émilie, puis après celui contre l’Atalanta à San Siro : cette équipe a un problème de mentalité. La saison dernière a laissé des traces : l’AC Milan avait lâché prise et quitté les places qualificatives pour la Ligue des champions après avoir passé presque tout le championnat entre la deuxième et la troisième place. Face à une équipe aussi bien préparée tactiquement que Bournemouth, même avec un onze de départ largement remanié, il fallait une tout autre prestation et davantage de vigilance. À commencer par les leaders comme Maignan.
AC Milan : le problème reste la mentalité, Amorim s’en prend aussi à Maignan et aux autres prétendus leaders de l’équipe
AMORIM FACE À MAIGNAN
On peut débattre d’un arbitrage bien trop strict et sévère, d’un carton rouge peut-être excessif, mais le coup de folie de Maignan demeure. Le gardien français était certainement nerveux de voir son équipe se livrer à ses adversaires, mais cela ne peut justifier le caractère ostentatoire de son geste contre Adams. Amorim lui-même en est convaincu après le match : « Nous devons rester à onze contre onze sur le terrain, surtout les plus expérimentés. Mais aujourd’hui, je le répète, il n’y a pas eu de match. Nous avons maintenant d’autres rencontres devant nous : nous devons récupérer nos
forces et penser tout de suite à la prochaine. C’est vrai, nous avons dû beaucoup nous dépenser et courir à un de moins, en essayant de presser, et cela a été une mauvaise prestation à tous les points de vue et sous tous les aspects. Mais maintenant, tournons la page et concentrons-nous sur le championnat. »
UNE INSISTANCE QUI NE PAIE PAS
Parmi les joueurs les plus expérimentés qui ont joué à Bounrmouth figurent Estupinan et Loftus-Cheek, deux joueurs dans le viseur des critiques mais défendus bec et ongles par Amorim. L’entraîneur portugais insiste pour leur donner leur chance et du temps de jeu, mais n’obtient en retour que des performances insuffisantes. Le changement de mentalité et la montée en régime pourraient-ils aussi passer par la recherche de joueurs plus fiables ? Les trois prochains matches contre l’Udinese, Bologne et l’Inter nous en diront davantage.
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