Rabiot avait averti ses coéquipiers après le match contre Sassuolo à Reggio d’Émilie, puis après celui face à l’Atalanta à San Siro : cette équipe a un problème de mentalité. La saison dernière a laissé quelques traces, lorsque l’AC Milan a lâché prise et quitté la zone de qualification pour la Ligue des champions après avoir passé presque tout le championnat entre la deuxième et la troisième place. Face à une équipe préparée tactiquement comme Bournemouth, il fallait une tout autre prestation et davantage d’attention, même avec une composition largement remaniée. À commencer par les cadres comme Maignan.
AC Milan, le problème reste la mentalité : Amorim s’en prend aussi à Maignan et aux autres leaders supposés de l’équipe
AMORIM FACE À MAIGNAN
On peut toujours débattre d’un arbitrage bien trop rigide et sévère, d’un carton rouge peut-être excessif, mais le coup de folie de Maignan demeure. Le gardien français était assurément nerveux de voir son équipe se livrer à ses adversaires, mais cela ne peut justifier le caractère ostentatoire de son geste contre Adams. Amorim en est lui aussi convaincu à l’issue du match : « Nous devons rester à onze contre onze sur le terrain, surtout les plus expérimentés d’entre nous. Mais aujourd’hui, je le répète, il n’y a pas eu de match. Nous avons maintenant d’autres rencontres devant nous : nous devons récupérer nos
forces et penser tout de suite à la prochaine. C’est vrai, nous avons dû beaucoup nous dépenser et courir avec un joueur en moins, en essayant de presser, et notre prestation a effectivement été mauvaise à tous les points de vue et sous tous les aspects. Mais tournons maintenant la page et concentrons-nous sur le championnat. »
Une insistance qui ne paie pas
Parmi les joueurs les plus expérimentés qui ont joué à Bounrmouth figurent Estupinan et Loftus-Cheek, les deux joueurs visés par les critiques mais défendus bec et ongles par Amorim. L’entraîneur portugais insiste pour leur donner du temps de jeu, mais n’obtient en retour que des prestations insuffisantes. Le changement de mentalité et de rythme pourrait-il aussi passer par la recherche de joueurs plus fiables ? Les trois prochains matches contre l’Udinese, Bologne et l’Inter nous en diront davantage.
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