On peut toujours débattre d’un arbitrage bien trop rigide et sévère, d’un carton rouge peut-être excessif, mais le coup de folie de Maignan demeure. Le gardien français était assurément nerveux de voir son équipe se livrer à ses adversaires, mais cela ne peut justifier le caractère ostentatoire de son geste contre Adams. Amorim en est lui aussi convaincu à l’issue du match : « Nous devons rester à onze contre onze sur le terrain, surtout les plus expérimentés d’entre nous. Mais aujourd’hui, je le répète, il n’y a pas eu de match. Nous avons maintenant d’autres rencontres devant nous : nous devons récupérer nos

forces et penser tout de suite à la prochaine. C’est vrai, nous avons dû beaucoup nous dépenser et courir avec un joueur en moins, en essayant de presser, et notre prestation a effectivement été mauvaise à tous les points de vue et sous tous les aspects. Mais tournons maintenant la page et concentrons-nous sur le championnat. »