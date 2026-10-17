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AC Milan : la priorité absolue pour le mercato de janvier est fixée, Amorim attend un défenseur central. Les deux candidats privilégiés

Milan AC

AC Milan : la longue indisponibilité de Gabbia renforce la nécessité de recruter un défenseur lors du mercato hivernal

La lésion du muscle fléchisseur de la cuisse gauche, avec une atteinte partielle du tendon, éloignera Matteo Gabbia des terrains pendant au moins trois mois. Pour permettre à Gabbia de revenir rapidement, le joueur et le staff médical de l’AC Milan ont opté pour un traitement conservateur, fait de soins et de repos. Cette solution offre en théorie des délais de récupération plus courts, mais moins de garanties.

La longue absence du défenseur lombard privera Amorim d’un joueur important et d’une solution supplémentaire : le groupe de défenseurs centraux est désormais très réduit. Cardinale et son staff ont compris que la recherche d’un défenseur central lors du mercato hivernal n’est plus une occasion d’élever le niveau de l’équipe, mais une véritable nécessité.

  • Nouveaux contacts avec Inacio

    Précision indispensable : recruter un défenseur du Sporting Lisbonne est toujours compliqué, encore plus en janvier. Le club portugais vend ses pépites au prix fort et seulement à certaines conditions financières : l’AC Milan sait qu’il devra débourser plus de 40 millions d’euros pour Inacio, et cela pourrait ne pas suffire.

    Ces derniers jours, les responsables du mercato de l’AC Milan ont repris contact avec les agents du joueur né en 2001. Ils ont réaffirmé leur volonté de tenter concrètement leur chance dès janvier, afin de reprendre des discussions interrompues seulement le dernier jour du mercato estival. De son côté, Inacio serait très favorable à un départ de l’équipe de son mentor Amorim pour rejoindre l’AC Milan.

  • KIM RESTE EN ALTITUDE

    Il joue peu (seulement 3 apparitions cette saison) et ne sent plus la confiance totale de son entraîneur et du club : l’aventure de Kim au Bayern Munich semble de plus en plus proche de la fin. L’AC Milan s’est renseigné auprès d’agents et d’intermédiaires et suit avec intérêt les prochains développements : si des signaux favorables à une opération financièrement avantageuse venaient de Bavière, le club serait prêt. Le profil de Kim plaît beaucoup à Amorim.

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