La lésion du muscle fléchisseur de la cuisse gauche, avec une atteinte partielle du tendon, éloignera Matteo Gabbia des terrains pendant au moins trois mois. Pour permettre à Gabbia de revenir rapidement, le joueur et le staff médical de l’AC Milan ont opté pour un traitement conservateur, fait de soins et de repos. Cette solution offre en théorie des délais de récupération plus courts, mais moins de garanties.

La longue absence du défenseur lombard privera Amorim d’un joueur important et d’une solution supplémentaire : le groupe de défenseurs centraux est désormais très réduit. Cardinale et son staff ont compris que la recherche d’un défenseur central lors du mercato hivernal n’est plus une occasion d’élever le niveau de l’équipe, mais une véritable nécessité.