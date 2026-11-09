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AC Milan v FC Internazionale - Serie A 2026/27Getty Images Sport
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AC Milan, la nouvelle vie de Musah avec Amorim : premiers contacts pour une prolongation de contrat

Milan AC
Y. Musah

AC Milan : Amorim a relancé Musah, de plus en plus important dans le projet. Premiers contacts pour prolonger son contrat.

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Florenzi, consultant de Sky, s’était adressé ainsi à Musah après le derby remporté par l’AC Milan face à l’Inter : « Je te félicite, car tu as traversé deux saisons qui n’ont pas été faciles. Je sais que tu as beaucoup souffert, mais que tu n’as jamais baissé les bras. Je peux en témoigner, car je t’ai vu travailler pendant des années à mes côtés. Cela a vraiment été un grand plaisir. Alors, d’abord, félicitations, et ne prends pas la grosse tête. Mais je suis sûr que tu ne le feras pas, car tu es quelqu’un de bien. »

Des paroles directes et sincères de la part de quelqu’un qui a connu le vestiaire de l’AC Milan et, surtout, le parcours du milieu de terrain américain de 23 ans au sein du club. Musah doit beaucoup, sinon tout, à Ruben Amorim : l’entraîneur portugais l’a complètement relancé après deux saisons très difficiles, en lui faisant confiance dès le premier jour et en recevant en retour beaucoup de travail et d’engagement.

  • AU CŒUR DU PROJET

    Dans le projet de jeu d’Amorim, un joueur aux caractéristiques de Musah est indispensable : un moteur important, une grande capacité à faire passer le jeu d’une phase passive à une phase active et d’excellentes qualités dans les transitions. Sans oublier une grande polyvalence tactique, qui lui permet d’évoluer à plusieurs postes : face au Genoa, Amorim l’a même aligné au poste d’arrière gauche.

    Depuis le début de la saison, Musah compte 11 apparitions en championnat, pour un total de 759 minutes jouées, et 3 en Ligue Europa, pour 222 minutes jouées. Il joue beaucoup, voire tout le temps.

  • PEUT PROLONGER

    Amorim n’est pas le seul à être satisfait des performances de Musah : la direction sportive l’est également, au point que la possibilité de prolonger son contrat, qui expire en 2028, a été évoquée en interne ces derniers jours. Les récents contacts avec l’entourage du joueur ont permis de commencer à étudier cette possibilité. Les discussions n’en sont qu’à leurs débuts. Musah gagne actuellement environ 2 millions d’euros par saison et, s’il maintient ce niveau, il prolongera son contrat avec l’AC Milan d’ici la fin de la saison.

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