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Florenzi, consultant de Sky, s’était adressé ainsi à Musah après le derby remporté par l’AC Milan face à l’Inter : « Je te félicite, car tu as traversé deux saisons qui n’ont pas été faciles. Je sais que tu as beaucoup souffert, mais que tu n’as jamais baissé les bras. Je peux en témoigner, car je t’ai vu travailler pendant des années à mes côtés. Cela a vraiment été un grand plaisir. Alors, d’abord, félicitations, et ne prends pas la grosse tête. Mais je suis sûr que tu ne le feras pas, car tu es quelqu’un de bien. »

Des paroles directes et sincères de la part de quelqu’un qui a connu le vestiaire de l’AC Milan et, surtout, le parcours du milieu de terrain américain de 23 ans au sein du club. Musah doit beaucoup, sinon tout, à Ruben Amorim : l’entraîneur portugais l’a complètement relancé après deux saisons très difficiles, en lui faisant confiance dès le premier jour et en recevant en retour beaucoup de travail et d’engagement.