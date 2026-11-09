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AC Milan v FC Internazionale - Serie A 2026/27Getty Images Sport
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AC Milan, la nouvelle vie de Musah avec Amorim : premiers contacts pour prolonger son contrat

Milan AC
Y. Musah

AC Milan : Amorim a relancé Musah, de plus en plus au cœur du projet. Premiers contacts pour prolonger son contrat

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Florenzi, consultant pour Sky, avait adressé ces mots à Musah après la victoire de l’AC Milan contre l’Inter dans le derby : « Je tiens à te féliciter, car tu as traversé deux saisons qui n’ont pas été faciles. Je sais que tu as beaucoup souffert, mais que tu n’as jamais lâché. Je peux en témoigner, car je t’ai vu travailler pendant des années à mes côtés. Cela a vraiment été un grand plaisir. Alors, félicitations, et ne prends pas la grosse tête. Mais je suis sûr que tu ne le feras pas, parce que tu es quelqu’un de bien. »

Des mots directs et sincères de la part de quelqu’un qui a connu le vestiaire de l’AC Milan et, surtout, le parcours au club du milieu de terrain américain de 23 ans. Ce dernier doit beaucoup, sinon tout, à Ruben Amorim : l’entraîneur portugais l’a complètement relancé après deux saisons très difficiles, lui faisant confiance dès le premier jour et recevant en retour beaucoup de travail et d’engagement.

  • Au cœur du projet

    Dans le projet de jeu d’Amorim, un joueur doté des caractéristiques de Musah est indispensable : un moteur important, une grande capacité à faire passer le jeu d’une phase passive à une phase active et d’excellentes qualités dans les transitions. Il possède aussi une grande polyvalence tactique, qui lui permet d’évoluer à plusieurs postes : contre le Genoa, Amorim l’a même aligné au poste de latéral gauche.

    Depuis le début de la saison, Musah compte 11 apparitions en championnat, pour un total de 759 minutes jouées, et 3 en Ligue Europa, pour 222 minutes jouées. Il joue beaucoup, voire tout le temps.

  • PEUT RENOUVELER

    Amorim n’est pas le seul à être satisfait des prestations de Musah : toute la direction sportive l’est aussi. Ces derniers jours, la possibilité de prolonger son contrat, qui expire en 2028, a même été évoquée en interne. Les récents contacts avec l’entourage du joueur ont permis de commencer à étudier cette possibilité. Les discussions n’en sont qu’à leurs débuts. Musah gagne actuellement environ 2 millions d’euros par saison et, s’il maintient ce niveau, il prolongera son contrat avec l’AC Milan avant la fin de la saison.

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