AC Milan, la nouvelle vie de Musah avec Amorim : premiers contacts pour prolonger son contrat

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Florenzi, consultant pour Sky, avait adressé ces mots à Musah après la victoire de l’AC Milan contre l’Inter dans le derby : « Je tiens à te féliciter, car tu as traversé deux saisons qui n’ont pas été faciles. Je sais que tu as beaucoup souffert, mais que tu n’as jamais lâché. Je peux en témoigner, car je t’ai vu travailler pendant des années à mes côtés. Cela a vraiment été un grand plaisir. Alors, félicitations, et ne prends pas la grosse tête. Mais je suis sûr que tu ne le feras pas, parce que tu es quelqu’un de bien. »

Des mots directs et sincères de la part de quelqu’un qui a connu le vestiaire de l’AC Milan et, surtout, le parcours au club du milieu de terrain américain de 23 ans. Ce dernier doit beaucoup, sinon tout, à Ruben Amorim : l’entraîneur portugais l’a complètement relancé après deux saisons très difficiles, lui faisant confiance dès le premier jour et recevant en retour beaucoup de travail et d’engagement.