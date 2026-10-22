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AFC Bournemouth v AC Milan - UEFA Europa League 2026/27 League Phase MD3Getty Images Sport
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AC Milan, la mentalité reste le problème : Amorim s’en prend aussi à Maignan et aux autres leaders supposés de l’équipe

Milan AC

AC Milan : le message clair d’Amorim à Maignan et aux joueurs les plus expérimentés de l’équipe. Le problème reste la mentalité.

Rabiot avait mis ses coéquipiers en garde après le match contre Sassuolo à Reggio Emilia, puis après celui contre l’Atalanta à San Siro : cette équipe a un problème de mentalité. La saison dernière a laissé des traces, lorsque l’AC Milan a lâché prise et quitté la zone qualificative pour la Ligue des champions après avoir passé presque tout le championnat entre la deuxième et la troisième place. Face à une équipe aussi bien préparée tactiquement que Bournemouth, malgré un onze remanié, il fallait une tout autre prestation et bien plus de vigilance. À commencer par les cadres comme Maignan.

  • AMORIM FACE À MAIGNAN

    On peut toujours discuter d’un arbitrage beaucoup trop strict et sévère, d’un carton rouge peut-être excessif, mais la folie de Maignan demeure. Le gardien français était certainement nerveux de voir son équipe se livrer ainsi à ses adversaires, mais cela ne peut justifier le caractère ostentatoire de son geste contre Adams. Amorim en est lui aussi convaincu après le match : « Nous devons rester à onze contre onze sur le terrain, surtout les plus expérimentés d’entre nous. Mais aujourd’hui, je le répète, il n’y a pas eu de match. Nous avons maintenant d’autres rencontres à venir : nous devons retrouver nos

    forces et penser tout de suite à la prochaine. C’est vrai, nous avons dû beaucoup nous dépenser et courir en infériorité numérique, en essayant de presser, et notre prestation a été mauvaise à tous points de vue, sous tous ses aspects. Mais maintenant, tournons la page et concentrons-nous sur le championnat. »

  • Une insistance qui ne paie pas

    Parmi les joueurs les plus expérimentés entrés en jeu à Bounrmouth figurent Estupinan et Loftus-Cheek, les deux joueurs visés par les critiques mais défendus bec et ongles par Amorim. L’entraîneur portugais insiste pour leur donner du temps de jeu, mais n’obtient en retour que des prestations insuffisantes. Le changement de mentalité et le passage à la vitesse supérieure pourraient-ils aussi passer par la recherche de joueurs plus fiables ? Les trois prochains matches contre l’Udinese, Bologne et l’Inter nous en diront davantage.

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