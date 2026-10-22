On peut toujours discuter d’un arbitrage beaucoup trop strict et sévère, d’un carton rouge peut-être excessif, mais la folie de Maignan demeure. Le gardien français était certainement nerveux de voir son équipe se livrer ainsi à ses adversaires, mais cela ne peut justifier le caractère ostentatoire de son geste contre Adams. Amorim en est lui aussi convaincu après le match : « Nous devons rester à onze contre onze sur le terrain, surtout les plus expérimentés d’entre nous. Mais aujourd’hui, je le répète, il n’y a pas eu de match. Nous avons maintenant d’autres rencontres à venir : nous devons retrouver nos

forces et penser tout de suite à la prochaine. C’est vrai, nous avons dû beaucoup nous dépenser et courir en infériorité numérique, en essayant de presser, et notre prestation a été mauvaise à tous points de vue, sous tous ses aspects. Mais maintenant, tournons la page et concentrons-nous sur le championnat. »