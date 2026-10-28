Ce devait être la répétition générale avant le derby de samedi, mais l’AC Milan ne se contente pas de perdre : il s’incline lourdement en encaissant quatre buts à domicile. Avec un héros inattendu, Mbangula, auteur d’un triplé historique, et une nouvelle blessure à ajouter à une liste déjà longue : Tomori a dû renoncer à l’issue de la première période. Amorim et ses joueurs glissent à la cinquième place du classement, à sept points du duo de tête formé par leurs rivaux de l’Inter et de la Lazio. À la fin du match, une bonne partie du public, à l’exception de la Curva Sud, « salue » ses favoris par des sifflets.
AC Milan, la débâcle face à Bologne met à nu les limites structurelles de l’effectif : un mercato d’envergure s’impose en janvier
Un effectif limité et mal équilibré
« Je n’ai pas dit que nous avions perdu à cause des blessures. Je pense que nous avons manqué d’énergie et, comme nous ne pouvons pas effectuer les mêmes rotations, il nous est difficile de presser sans relâche et de pratiquer notre football. Quand nous cessons de pratiquer notre football, nous souffrons. Et un entraîneur arrivé il y a deux mois ne peut pas exiger que toute l’équipe joue un football différent pendant 90 minutes. C’est quelque chose que vous devriez comprendre. » Amorim ne veut pas se retrancher derrière l’excuse des absences sur Dazn, mais demande de la patience. Celle-là même qui lui a probablement manqué lorsqu’il a remplacé Diawara par Estupinan en demandant de passer à une défense à cinq à la 60e minute : l’AC Milan a laissé ses adversaires s’installer dans son camp et a perdu ses repères. Résultat ? Deux buts encaissés, avec des responsabilités individuelles évidentes, comme dans le cas de De Winter.
La deuxième clé de lecture, liée à la première, est celle d’un effectif limité en nombre et en qualité, mais aussi mal équilibré : les absences de Saelemakers, Gabbia, Chukwueze, Rabiot, Gila et Moreira ont affaibli une équipe qui n’avait pas l’énergie nécessaire pour disputer son troisième match en six jours. Et c’est précisément sur ce point, que beaucoup avaient déjà soulevé l’été dernier, qu’il faut mener les réflexions qui s’imposent.
Cardinale doit intervenir en janvier
Au-delà de la malchance qui ne laisse aucun répit à l’AC Milan, Amorim et Cardinale doivent déterminer comment et où intervenir en janvier, car cet effectif n’est pas assez compétitif pour jouer à la fois le championnat et l’Europa League. L’entraîneur portugais demande à ses joueurs de sortir de leur zone de confort pour évoluer à différents postes, mais, à la longue, cela ne suffit pas à masquer les lacunes d’un effectif qui dispose, à plusieurs postes, de solutions de rechange trop peu nombreuses et pas au niveau. Le temps ne joue certainement pas en faveur de l’AC Milan, mais le club n’a d’autre choix que de serrer les dents en attendant le mercato de janvier, où l’on attend une direction déterminée et active, avec au moins trois recrues de haut niveau : un joueur de premier plan en défense, un milieu de terrain aux caractéristiques de Musah et une véritable alternative à Ramos.
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