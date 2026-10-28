« Je n’ai pas dit que nous avions perdu à cause des blessures. Je pense que nous avons manqué d’énergie et, comme nous ne pouvons pas effectuer les mêmes rotations, il nous est difficile de presser sans relâche et de pratiquer notre football. Quand nous cessons de pratiquer notre football, nous souffrons. Et un entraîneur arrivé il y a deux mois ne peut pas exiger que toute l’équipe joue un football différent pendant 90 minutes. C’est quelque chose que vous devriez comprendre. » Amorim ne veut pas se retrancher derrière l’excuse des absences sur Dazn, mais demande de la patience. Celle-là même qui lui a probablement manqué lorsqu’il a remplacé Diawara par Estupinan en demandant de passer à une défense à cinq à la 60e minute : l’AC Milan a laissé ses adversaires s’installer dans son camp et a perdu ses repères. Résultat ? Deux buts encaissés, avec des responsabilités individuelles évidentes, comme dans le cas de De Winter.





La deuxième clé de lecture, liée à la première, est celle d’un effectif limité en nombre et en qualité, mais aussi mal équilibré : les absences de Saelemakers, Gabbia, Chukwueze, Rabiot, Gila et Moreira ont affaibli une équipe qui n’avait pas l’énergie nécessaire pour disputer son troisième match en six jours. Et c’est précisément sur ce point, que beaucoup avaient déjà soulevé l’été dernier, qu’il faut mener les réflexions qui s’imposent.