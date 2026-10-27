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krosche milanGetty Images
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AC Milan : la clause de 5 millions freine l’arrivée de Krosche, où en sont les choses ?

Milan AC

AC Milan : Cardinale veut accélérer la nomination de Krosche au poste de nouveau directeur du football, mais une clause pose problème

Gerry Cardinale, après avoir assisté sur place à Udinese-AC Milan, sera à Milan toute la semaine pour suivre le match contre Bologne ainsi que le derby très attendu face à l’Inter samedi prochain. Entre-temps, le projet du nouveau San Siro sera présenté jeudi au château des Sforza, tandis que les contacts se poursuivront avec Krosche, le dirigeant allemand qui vient de quitter son poste à l’Eintracht Francfort. Âgé de 46 ans, ce dirigeant allemand est le favori du patron de Red Bird pour le poste de directeur du football, grâce à deux qualités principales : son utilisation presque parfaite des données et sa grande capacité à dénicher des talents à bas prix, ensuite revendus à prix d’or.

  • LA CLAUSE ENTRE CINQ ET SEPT MILLIONS

    Après des mois de contacts et de longues négociations, Cardinale et Krosche sont d’accord sur le projet comme sur les domaines dans lesquels l’ancien du RB Leipzig et de l’Eintracht Francfort pourra intervenir. Sur le plan financier aussi, rien ne devrait empêcher un accord total. Mais un point reste à régler avant de mettre l’accord noir sur blanc : l’AC Milan ne veut pas payer la clause libératoire, dont le montant se situe entre 5 et 7 millions d’euros.


    Malgré la fin de leur collaboration, le contrat entre Krösche et l’Eintracht reste valable jusqu’en 2028. L’AC Milan devrait payer une clause comprise entre 5 et 7 millions d’euros pour le libérer avant cette échéance.

  • Cardinale veut conclure rapidement

    Si la décision ne dépendait que de Cardinale, il n’y aurait aucun doute : la nomination de Krosche interviendrait dès cette semaine. Peut-être même avant le derby, pour donner un élan supplémentaire à l’ambiance autour du club et à l’équipe. Mais la partie se joue à Francfort, où Krosche discute avec son ancien club pour tenter de trouver une solution.

  • LA QUESTION HARDUNG

    Un autre dossier central concernerait Hardung, que Krosche voudrait emmener avec lui à l’AC Milan. Son avenir à l’Eintracht Francfort dépend toutefois de la nomination du nouveau directeur général, selon Sky De. La cible Spycher a demandé du temps pour étudier la proposition. Hardung, sous contrat jusqu’en 2028, est très apprécié en interne et attend d’en savoir plus sur son avenir : sa priorité va à l’Eintracht Francfort, mais l’autre option serait de suivre Krosche.

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