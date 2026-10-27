Après des mois de contacts et de longues négociations, Cardinale et Krosche sont d’accord sur le projet comme sur les domaines dans lesquels l’ancien du RB Leipzig et de l’Eintracht Francfort pourra intervenir. Sur le plan financier aussi, rien ne devrait empêcher un accord total. Mais un point reste à régler avant de mettre l’accord noir sur blanc : l’AC Milan ne veut pas payer la clause libératoire, dont le montant se situe entre 5 et 7 millions d’euros.





Malgré la fin de leur collaboration, le contrat entre Krösche et l’Eintracht reste valable jusqu’en 2028. L’AC Milan devrait payer une clause comprise entre 5 et 7 millions d’euros pour le libérer avant cette échéance.