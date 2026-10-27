Gerry Cardinale, après avoir assisté sur place à Udinese-AC Milan, sera à Milan toute la semaine pour suivre le match contre Bologne ainsi que le derby très attendu face à l’Inter samedi prochain. Entre-temps, le projet du nouveau San Siro sera présenté jeudi au château des Sforza, tandis que les contacts se poursuivront avec Krosche, le dirigeant allemand qui vient de quitter son poste à l’Eintracht Francfort. Âgé de 46 ans, ce dirigeant allemand est le favori du patron de Red Bird pour le poste de directeur du football, grâce à deux qualités principales : son utilisation presque parfaite des données et sa grande capacité à dénicher des talents à bas prix, ensuite revendus à prix d’or.
AC Milan : la clause de 5 millions freine l’arrivée de Krosche, où en sont les choses ?
LA CLAUSE ENTRE CINQ ET SEPT MILLIONS
Après des mois de contacts et de longues négociations, Cardinale et Krosche sont d’accord sur le projet comme sur les domaines dans lesquels l’ancien du RB Leipzig et de l’Eintracht Francfort pourra intervenir. Sur le plan financier aussi, rien ne devrait empêcher un accord total. Mais un point reste à régler avant de mettre l’accord noir sur blanc : l’AC Milan ne veut pas payer la clause libératoire, dont le montant se situe entre 5 et 7 millions d’euros.
Malgré la fin de leur collaboration, le contrat entre Krösche et l’Eintracht reste valable jusqu’en 2028. L’AC Milan devrait payer une clause comprise entre 5 et 7 millions d’euros pour le libérer avant cette échéance.
Cardinale veut conclure rapidement
Si la décision ne dépendait que de Cardinale, il n’y aurait aucun doute : la nomination de Krosche interviendrait dès cette semaine. Peut-être même avant le derby, pour donner un élan supplémentaire à l’ambiance autour du club et à l’équipe. Mais la partie se joue à Francfort, où Krosche discute avec son ancien club pour tenter de trouver une solution.
LA QUESTION HARDUNG
Un autre dossier central concernerait Hardung, que Krosche voudrait emmener avec lui à l’AC Milan. Son avenir à l’Eintracht Francfort dépend toutefois de la nomination du nouveau directeur général, selon Sky De. La cible Spycher a demandé du temps pour étudier la proposition. Hardung, sous contrat jusqu’en 2028, est très apprécié en interne et attend d’en savoir plus sur son avenir : sa priorité va à l’Eintracht Francfort, mais l’autre option serait de suivre Krosche.
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles