Très mauvaises nouvelles pour l’AC Milan, qui doit composer avec la blessure de Matteo Gabbia. Les examens médicaux auxquels le défenseur de l’AC Milan a été soumis aujourd’hui ont révélé une lésion du muscle fléchisseur de la cuisse gauche, avec atteinte partielle du tendon. Cette blessure nécessitera de nouveaux examens pour définir précisément les étapes de sa récupération.
AC Milan : Gabbia souffre d’une lésion du muscle fléchisseur avec atteinte du tendon, retour en 2027
La consultation et les délais
Le capitaine de l’AC Milan a été arrêté par un problème musculaire à la cuisse gauche : les examens ont révélé une lésion avec atteinte partielle du tendon. Il faudra consulter un spécialiste pour définir le protocole thérapeutique. Il faudra donc attendre cette étape supplémentaire avant de connaître les indications thérapeutiques et d’avoir une idée plus précise des modalités de récupération et des délais.
LA CONSULTATION SPÉCIALISÉE
Pour l’heure, aucun délai officiel de rétablissement n’a été communiqué pour Matteo Gabbia. L’atteinte tendineuse partielle nécessite des examens complémentaires avant de pouvoir établir des prévisions fiables sur son retour sur le terrain. L’AC Milan devra donc attendre l’avis du spécialiste pour évaluer l’ampleur du processus de rééducation et déterminer quand le défenseur pourra être de nouveau à la disposition d’Amorim.
LE COMMUNIQUÉ
Voici ce qu’a communiqué l’AC Milan : « Matteo Gabbia a passé cet après-midi des examens instrumentaux qui ont révélé une lésion du muscle fléchisseur de la cuisse gauche, avec une atteinte partielle du tendon. Le joueur consultera un spécialiste dans les prochains jours afin de définir le traitement le plus approprié ».
LE RETOUR
La consultation chez le spécialiste déterminera si Gabbia doit être opéré ou si un traitement conservateur peut également être envisagé. Il n’en reste pas moins que 2026, c’est terminé pour le défenseur central de l’AC Milan : son retour est prévu en 2027.
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