Le capitaine de l’AC Milan a été arrêté par un problème musculaire à la cuisse gauche : les examens ont révélé une lésion avec atteinte partielle du tendon. Il faudra consulter un spécialiste pour définir le protocole thérapeutique. Il faudra donc attendre cette étape supplémentaire avant de connaître les indications thérapeutiques et d’avoir une idée plus précise des modalités de récupération et des délais.



