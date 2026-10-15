Pour retrouver un triplé d’un joueur de l’AC Milan en compétition européenne avant ce soir, il faut remonter neuf ans en arrière, au 14 septembre 2017, lorsque André Silva a inscrit trois fois son nom au tableau des buteurs lors d’un déplacement sur la pelouse de l’Austria Vienne en Europa League. Pour retrouver un joueur italien, il faut remonter encore plus loin, jusqu’en 2002, avec le triplé de Pippo Inzaghi lors d’un Deportivo La Corogne-AC Milan (0-4). Cisse y est parvenu contre Salzbourg : la pépite de l’AC Milan est repartie avec le ballon et a déjà inscrit son nom dans l’histoire du club. Pas mal pour un garçon qui avait entamé sa préparation dans le doute après une opération du tendon des adducteurs de la cuisse droite.
AC Milan, Cisse est déjà entré dans l’histoire : Amorim a trouvé la doublure de Ramos
FONDAMENTAL POUR AMORIM
Cisse n’est plus seulement le jeune talent arrivé de Catanzaro : il est devenu un atout essentiel pour Amorim. Il s’est imposé avec une facilité déconcertante comme l’un des visages les plus intéressants de son nouveau Milan. Après avoir marqué pour ses débuts en Serie A contre le Torino, puis frappé contre la Juventus au Stadium, le jeune homme né à Trévise a aussi trouvé le moyen de laisser sa marque en Ligue Europa. Et il l’a fait avec une prestation qui résume parfaitement sa période actuelle : trois buts, trois manières différentes de marquer, une personnalité douce mais forte et un sourire contagieux.
La doublure de Ramos
Son extraordinaire capacité à se trouver au bon endroit au bon moment fait de Cisse un joueur unique dans l’effectif de l’AC Milan. Et son avenir pourrait se situer quelques mètres plus loin, en attaque. Face à Salzbourg, il a montré qu’il avait les qualités pour jouer en faux neuf, même si le mérite d’avoir eu l’idée en premier revient à Silvio Baldini, sélectionneur de l’équipe d’Italie des moins de 21 ans. Celui-ci l’avait aligné à ce poste lors de la victoire parfaite contre la Pologne, le 5 octobre dernier, à l’Adriatico de Pescara. Amorim a peut-être trouvé une solution pour faire souffler Goncalo Ramos quand c’est nécessaire.
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles