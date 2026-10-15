AC Milan, Cisse est déjà entré dans l’histoire : Amorim a trouvé la doublure de Ramos

Pour retrouver un triplé d’un joueur de l’AC Milan en compétition européenne avant ce soir, il faut remonter neuf ans en arrière, au 14 septembre 2017, lorsque André Silva a inscrit trois fois son nom au tableau des buteurs lors d’un déplacement sur la pelouse de l’Austria Vienne en Europa League. Pour retrouver un joueur italien, il faut remonter encore plus loin, jusqu’en 2002, avec le triplé de Pippo Inzaghi lors d’un Deportivo La Corogne-AC Milan (0-4). Cisse y est parvenu contre Salzbourg : la pépite de l’AC Milan est repartie avec le ballon et a déjà inscrit son nom dans l’histoire du club. Pas mal pour un garçon qui avait entamé sa préparation dans le doute après une opération du tendon des adducteurs de la cuisse droite.