AC Milan, Cardinale voit grand : la folle idée Tresoldi pour janvier, le plan avec le Club Bruges pour une cible difficile mais pas impossible

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L’effet derby s’est déjà dissipé et le risque de passer une trêve pleine de doutes dépend du déplacement de demain à Marassi, chez le Genoa combatif de De Rossi : une réaction rapide s’impose. La défaite à domicile contre le Ferencvaros jeudi a mis en lumière les difficultés des remplaçants et la qualité globale, peu élevée, de l’effectif. Trop faible par rapport à celle des titulaires. Le mercato de janvier est l’occasion de relever le niveau. Krosche, le nouveau directeur du football, est attendu sur un dossier complexe. Cardinale a une idée claire : il veut réaliser un gros coup en janvier, recruter un nom capable de susciter l’enthousiasme de tout l’entourage du club.