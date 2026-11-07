L’effet derby s’est déjà dissipé et le risque de passer une trêve pleine de doutes dépend du déplacement de demain à Marassi, chez le Genoa combatif de De Rossi : une réaction rapide s’impose. La défaite à domicile contre le Ferencvaros jeudi a mis en lumière les difficultés des remplaçants et la qualité globale, peu élevée, de l’effectif. Trop faible par rapport à celle des titulaires. Le mercato de janvier est l’occasion de relever le niveau. Krosche, le nouveau directeur du football, est attendu sur un dossier complexe. Cardinale a une idée claire : il veut réaliser un gros coup en janvier, recruter un nom capable de susciter l’enthousiasme de tout l’entourage du club.
AC Milan, Cardinale voit grand : la folle idée Tresoldi pour janvier, le plan avec le Club Bruges pour une cible difficile mais pas impossible
Cardinale vote pour Tresoldi en janvier
Face au PSV à Eindhoven, il a encore marqué dans une Ligue des champions où il tient le premier rôle : Tresoldi compte 5 buts en 4 matches. À cela s’ajoutent 8 buts en 10 matches de Jupiler League. Un buteur d’une efficacité redoutable qui fait rêver Bruges. Nicolò marque, l’AC Milan prend note. Mais Cardinale veut passer à l’étape suivante, entrer dans une phase opérationnelle. La grande nouveauté, c’est que le numéro de Red Bird est de plus en plus déterminé à tenter de faire venir Tresoldi à l’AC Milan dès janvier.
Difficile, mais pas impossible
Tresoldi, fervent supporter de l'AC Milan, ne mettrait pas une demi-seconde à dire oui au club dont il rêve depuis l'enfance. Le plus grand obstacle s'appelle Bruges, et l'AC Milan en sait quelque chose, après avoir longuement négocié avec le club d'abord pour De Ketelaere, puis pour Jashari. Une opération aussi complexe semble avoir peu de chances d'aboutir lors d'une période particulière comme celle de janvier, mais Cardinale sait que ce n'est pas impossible : Bruges fixe un prix pour chacun de ses joyaux, aucun n'est vraiment intransférable. Et le propriétaire de l'AC Milan a promis à la Gazzetta dello Sport de passer à l'offensive sur le marché des transferts...
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