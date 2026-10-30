Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Cristiano RonaldoGetty
Emanuele Tramacere
Traduit par

AC Milan : Cardinale rachète Al-Nassr ? La confirmation : « Je dois rencontrer Ronaldo »

Milan AC
Al Nasr FC
C. Ronaldo
Prochains matchs
MIL

MIL

Serie A

31 oct. 2026

INT

INT

PAT

PAT

AFC Champions League Elite

02 nov. 2026

ALN

ALN

L’avenir d’Al-Nassr passera-t-il par sa cession du fonds Pif au fonds RedBird de Gerry Cardinale ? Rien n’est encore certain, mais après des semaines de spéculations, l’actuel propriétaire de l’AC Milan a lui-même confirmé, à tout le moins, son intérêt et les contacts déjà établis en vue de cette éventuelle transaction.

Interrogé par Repubblica, le propriétaire du club milanais a évoqué l’avenir de la Serie A et ses prochaines initiatives à Milan, dans le football, mais aussi dans le basket (il souhaite une franchise en Nba Europe qui jouerait à San Donato) et le tennis. Il a confirmé sans détour avoir déjà eu des contacts préliminaires pour l’achat de parts du club arabe et a également indiqué qu’il devrait rencontrer la star d’Al-Nassr, Cristiano Ronaldo.

  • JE SUIS PROPRIÉTAIRE

    Comment la gestion de l’AC Milan va-t-elle changer ?

    « Je ne suis pas un professionnel du football, je suis un propriétaire. Mais celui qui arrivera devra travailler avec moi, je ne disparaîtrai plus. J’ai perdu quatre ans, je suis furieux d’avoir perdu ce temps. Je ne confierai plus jamais les clés de l’AC Milan à qui que ce soit. »

  • La Serie A doit changer

    Il se montre critique envers la Serie A.

    « La Serie A est comme Hollywood avant Netflix. Disney, Paramount et Warner Bros étaient convaincues de leur supériorité. Puis Netflix est arrivée et les a balayées. Le football italien doit comprendre pourquoi il n’est plus la Premier League. Sans changement, on ne recommencera pas à gagner. »

  • ACHETER AL-NASSR

    Est-il en négociations pour acheter Al-Nassr ?

    « Nous avons eu des discussions préliminaires. Je devrais rencontrer Ronaldo : je suis curieux de savoir ce qu’il voudra faire après avoir arrêté de jouer. Ce n’est toutefois pas une raison suffisante pour acheter une équipe. »

    • VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google
Prochains matchs
MIL

MIL

Serie A

31 oct. 2026

INT

INT

PAT

PAT

AFC Champions League Elite

02 nov. 2026

ALN

ALN