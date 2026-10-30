L’avenir d’Al-Nassr passera-t-il par sa cession du fonds Pif au fonds RedBird de Gerry Cardinale ? Rien n’est encore certain, mais après des semaines de spéculations, l’actuel propriétaire de l’AC Milan a lui-même confirmé, à tout le moins, son intérêt et les contacts déjà établis en vue de cette éventuelle transaction.

Interrogé par Repubblica, le propriétaire du club milanais a évoqué l’avenir de la Serie A et ses prochaines initiatives à Milan, dans le football, mais aussi dans le basket (il souhaite une franchise en Nba Europe qui jouerait à San Donato) et le tennis. Il a confirmé sans détour avoir déjà eu des contacts préliminaires pour l’achat de parts du club arabe et a également indiqué qu’il devrait rencontrer la star d’Al-Nassr, Cristiano Ronaldo.