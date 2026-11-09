Dans cette optique, Markus Krosche commence déjà à surveiller le marché des attaquants de pointe en vue de janvier. Il ne doit pas s'agir d'un coup à la Fullkrug d'il y a un an (malgré son excellent début de saison actuel en Bundesliga), arrivé dans la précipitation au début du mercato et à court de rythme. Il faudra trouver une bonne occasion, un joueur déjà prêt à entrer sur le terrain, avec peut-être la possibilité d'en faire un investissement en fin de saison.