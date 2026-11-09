L’AC Milan se tourne vers l’avenir et le mercato de janvier, avec plusieurs opportunités que la nouvelle équipe dirigeante devra tenter d’exploiter et d’explorer plus avant. L’annonce de Markus Kroesche comme nouveau directeur sportif du club (et de l’arrivée de Hardung à ses côtés dans la foulée) n’a pas encore été officialisée, mais les accords ont déjà été conclus et la nouvelle équipe sera opérationnelle dès janvier. En attendant, comme le rapporte le Corriere della Sera, les dirigeants scrutent déjà le marché avec un objectif bien précis : un attaquant pour janvier.
AC Milan : Camarda prêté, Kroesche surveille déjà le marché des avant-centres pour janvier
Camarda encore trop jeune
Selon le Corriere della Sera, l’AC Milan a pris conscience de la charge trop lourde qui pèse actuellement sur les épaules de Francesco Camarda. Même Goncalo Ramos fait l’objet de nombreuses critiques pour son manque de buts. Faire reposer tout le poids de l’attaque sur l’Italien, alors que le titulaire est déjà en difficulté, est une mission qui risque de le faire sombrer. D’ailleurs, l’AC Milan commence à envisager sérieusement un prêt de six mois pour Camarda afin qu’il bénéficie de plus de temps de jeu et de continuité, peut-être comme titulaire.
Krosche déjà à l’œuvre
Dans cette optique, Markus Krosche commence déjà à surveiller le marché des attaquants de pointe en vue de janvier. Il ne doit pas s'agir d'un coup à la Fullkrug d'il y a un an (malgré son excellent début de saison actuel en Bundesliga), arrivé dans la précipitation au début du mercato et à court de rythme. Il faudra trouver une bonne occasion, un joueur déjà prêt à entrer sur le terrain, avec peut-être la possibilité d'en faire un investissement en fin de saison.
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