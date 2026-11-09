L’AC Milan se tourne vers l’avenir et le mercato de janvier, avec plusieurs pistes que la nouvelle équipe dirigeante devra chercher à exploiter et à approfondir. La nomination de Markus Kroesche au poste de nouveau directeur sportif du club (et l’arrivée dans la foulée de Hardung à ses côtés) n’a pas encore été officialisée, mais les accords ont déjà été conclus et la nouvelle équipe sera opérationnelle dès janvier. Entre-temps, comme le rapporte le Corriere della Sera, les dirigeants scrutent déjà le marché avec un objectif bien précis : recruter un attaquant en janvier.
AC Milan : Camarda en prêt, Krosche surveille déjà le marché des avant-centres pour janvier
CAMARDA ENCORE TROP TENDRE
Selon le Corriere della Sera, l’AC Milan s’est rendu compte que la charge qui pèse actuellement sur les épaules de Francesco Camarda est trop lourde. Même Goncalo Ramos fait l’objet de nombreuses critiques pour son manque de buts. Faire reposer tout le poids de l’attaque sur l’Italien alors que le titulaire est déjà en difficulté est une mission qui risque de le faire sombrer. Le Milan commence même à envisager sérieusement un prêt de six mois pour Camarda, afin qu’il puisse jouer davantage et plus régulièrement, peut-être comme titulaire.
KROSCHE DÉJÀ AU TRAVAIL
Et dans cette optique, Markus Krosche commence déjà à surveiller le marché des attaquants de pointe en vue de janvier. Il ne devra pas s'agir d'un renfort à l'image de Fullkrug il y a un an (malgré son excellent début de saison actuel en Bundesliga), arrivé en toute hâte au début du mercato et loin d'être prêt à jouer. Il faudra saisir une opportunité : un joueur déjà prêt à entrer sur le terrain, avec peut-être la possibilité d'en faire un investissement en fin de saison.
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