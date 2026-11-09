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L’AC Milan se tourne vers l’avenir et le mercato de janvier, avec plusieurs pistes que la nouvelle équipe dirigeante devra chercher à exploiter et à approfondir. La nomination de Markus Kroesche au poste de nouveau directeur sportif du club (et l’arrivée dans la foulée de Hardung à ses côtés) n’a pas encore été officialisée, mais les accords ont déjà été conclus et la nouvelle équipe sera opérationnelle dès janvier. Entre-temps, comme le rapporte le Corriere della Sera, les dirigeants scrutent déjà le marché avec un objectif bien précis : recruter un attaquant en janvier.