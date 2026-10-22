AC Milan : Arsenal est passé à l’action pour Tresoldi, 60 millions dès janvier

Son Club Bruges continue de briller en Ligue des champions. Lors du succès 3-0 contre Lens, même s’il n’a pas marqué comme lors de son triplé face à l’Inter, Nicolò Tresoldi a été décisif pour l’équipe entraînée par Leko.

L’attaquant, que se disputent toujours l’Italie et l’Allemagne, a en effet mis sa patte sur le but de Vanaken qui a ouvert le score. Son nom s’est inévitablement retrouvé au cœur de nombreuses rumeurs de transfert. L’AC Milan s’est manifesté, misant sur l’attachement du joueur au club depuis l’enfance, mais selon The Sun le club aujourd’hui le plus actif sur ce dossier est l’Arsenal d’Arteta.