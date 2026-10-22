Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
cm grafica tresoldi club brugge 2026 27 16 9Getty Images / Calciomercato
Emanuele Tramacere
Traduit par

AC Milan : Arsenal est passé à l’action pour Tresoldi, 60 millions dès janvier

Milan AC
Club Bruges
Arsenal
N. Tresoldi

Son Club Bruges continue de briller en Ligue des champions. Lors du succès 3-0 contre Lens, même s’il n’a pas marqué comme lors de son triplé face à l’Inter, Nicolò Tresoldi a été décisif pour l’équipe entraînée par Leko.

L’attaquant, que se disputent toujours l’Italie et l’Allemagne, a en effet mis sa patte sur le but de Vanaken qui a ouvert le score. Son nom s’est inévitablement retrouvé au cœur de nombreuses rumeurs de transfert. L’AC Milan s’est manifesté, misant sur l’attachement du joueur au club depuis l’enfance, mais selon The Sun le club aujourd’hui le plus actif sur ce dossier est l’Arsenal d’Arteta.

  • L’Arsenal accélère

    Les performances de l’attaquant né en 2004 sont en nette progression et Arsenal n’a pas l’intention de perdre davantage de temps. Ses recruteurs suivront en permanence le Club Bruges pour l’observer, mais l’objectif de la direction des Gunners reste de devancer toute la concurrence et de le recruter dès janvier.

  • UNE OPÉRATION À 60 MILLIONS

    Selon le Sun, les dirigeants d’Arsenal ont déjà entrepris des démarches pour connaître les conditions de l’opération et pour convaincre le Club Bruges de se séparer de son joyau dès janvier, ils devront faire face à une demande d’au moins 60 millions d’euros pour son transfert. Arteta a expressément demandé un renfort offensif pour janvier. L’AC Milan parviendra-t-il à faire face à cette concurrence en misant sur l’amour du jeune joueur pour le club ?

    • VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google