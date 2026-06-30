Le Milan AC a officialisé l’achat définitif de Gonçalo Ramos en provenance du Paris Saint-Germain. Le club italien a déboursé 74 millions d’euros, plus des bonus, pour s’attacher les services de l’attaquant portugais. Voici le communiqué officiel :
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AC Milan a officialisé la nouvelle : Gonçalo Ramos hérite du mythique maillot numéro 9
LE COMMUNIQUÉ OFFICIEL
COMMUNIQUÉ OFFICIEL : GONÇALO RAMOS
L'AC Milan annonce l'acquisition définitive des droits sportifs de Gonçalo Matias Ramos en provenance du Paris Saint-Germain FC. L'attaquant portugais a paraphé un contrat avec le club rossonero jusqu'au 30 juin 2031.
Né à Olhão le 20 juin 2001, l’attaquant portugais a été formé à l’Olhanense puis au Benfica, où il a fait ses débuts chez les professionnels en 2019. Avec le club lisboète, il totalise plus de 100 matchs officiels et inscrit 41 buts, s’imposant comme l’un des plus grands espoirs du football portugais et contribuant de manière décisive au titre de Primeira Liga 2022/23.
À l’été 2023, il rejoint le Paris Saint-Germain, club avec lequel il s’impose au plus haut niveau du football européen, enrichissant son palmarès de trois titres de champion de France, deux Coupes de France, trois Supercoupes de France, deux Ligues des champions de l’UEFA, une Supercoupe de l’UEFA et une Coupe intercontinentale de la FIFA, tout en marquant 45 buts en 131 matchs.
En novembre 2022, il fait ses débuts avec l’équipe nationale senior du Portugal. Avec la sélection lusitanienne, il participe à deux éditions de la Coupe du monde de la FIFA et remporte la Ligue des nations de l’UEFA 2024/25.
L’AC Milan souhaite la bienvenue à Gonçalo et lui formule ses vœux de réussite, tant sur le plan individuel qu’au sein de l’équipe, sous le maillot rossonero.
LE PREMIER COUP
Un jour après l’ouverture du mercato, l’officialisation est tombée : il s’agit du premier transfert de l’été 2026 pour les Rossoneri. Le club lombard avait finalisé l’opération ces derniers jours : un chèque de plus de 70 millions d’euros, bonus compris, soit le transfert le plus onéreux de l’histoire rossonera. Âgé de 25 ans, le joueur se trouve actuellement avec sa sélection nationale pour la Coupe du monde et rejoindra Amorim ainsi que ses nouveaux coéquipiers fin juillet, à l’issue de ses vacances.
Les adieux au PSG
Le nouvel attaquant du Milan AC, Gonçalo Ramos, a adressé un message d’adieu au PSG sur Instagram. Voici ses propos :
« Aujourd’hui, l’un des chapitres les plus importants de ma carrière touche à sa fin. Porter le maillot du PSG a été un privilège et un honneur que je garderai à jamais dans mon cœur.
Ensemble, nous avons écrit une histoire inoubliable : deux Ligues des champions et plusieurs autres trophées, des instants gravés dans la mémoire de tous ceux qui ont partagé cette aventure.
Je tiens à remercier mes coéquipiers, le staff technique, la direction et, surtout, les supporters. Merci d’avoir cru en moi, de nous avoir soutenus dans les moments difficiles et d’avoir célébré chaque victoire à nos côtés. Votre soutien a été essentiel à chacune de nos réussites.
Aujourd’hui, je pars mais une partie de mon cœur reste ici. Le PSG sera toujours ma maison, et je serai toujours fier d’avoir contribué à écrire un chapitre de son histoire.
Merci pour tout.
Paris occupera à jamais une place particulière dans mon cœur et dans celui de ma famille. »