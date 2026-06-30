COMMUNIQUÉ OFFICIEL : GONÇALO RAMOS





L'AC Milan annonce l'acquisition définitive des droits sportifs de Gonçalo Matias Ramos en provenance du Paris Saint-Germain FC. L'attaquant portugais a paraphé un contrat avec le club rossonero jusqu'au 30 juin 2031.





Né à Olhão le 20 juin 2001, l’attaquant portugais a été formé à l’Olhanense puis au Benfica, où il a fait ses débuts chez les professionnels en 2019. Avec le club lisboète, il totalise plus de 100 matchs officiels et inscrit 41 buts, s’imposant comme l’un des plus grands espoirs du football portugais et contribuant de manière décisive au titre de Primeira Liga 2022/23.





À l’été 2023, il rejoint le Paris Saint-Germain, club avec lequel il s’impose au plus haut niveau du football européen, enrichissant son palmarès de trois titres de champion de France, deux Coupes de France, trois Supercoupes de France, deux Ligues des champions de l’UEFA, une Supercoupe de l’UEFA et une Coupe intercontinentale de la FIFA, tout en marquant 45 buts en 131 matchs.





En novembre 2022, il fait ses débuts avec l’équipe nationale senior du Portugal. Avec la sélection lusitanienne, il participe à deux éditions de la Coupe du monde de la FIFA et remporte la Ligue des nations de l’UEFA 2024/25.





L’AC Milan souhaite la bienvenue à Gonçalo et lui formule ses vœux de réussite, tant sur le plan individuel qu’au sein de l’équipe, sous le maillot rossonero.