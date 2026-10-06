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Ministro Andrea AbodiGetty Images
Gianluca Minchiotti
Traduit par

Abodi : « Malagò ? Une règle n’a pas été respectée et une solution a été trouvée »

Italie

Le ministre des Sports prend la parole après la nomination de Malagò au poste de commissaire de la FIGC

« J’ai toujours soutenu et réaffirmé deux principes très simples, mais jamais acquis : le respect des règles, pour tous, et l’autonomie du sport, dans le respect des normes de l’État. »


C’est ce qu’affirme, dans un communiqué, le ministre des Sports et de la Jeunesse, Andrea Abodi, au sujet de la nomination de Giovanni Malagò comme commissaire de la FIGC, rappelant que « le CONI, à travers ses organes et dans l’exercice de ses prérogatives, a pris ses décisions sur la mise sous tutelle de la FIGC, qui relèvent intégralement de l’autonomie de l’ordre sportif. Il y a une règle qui n’a pas été respectée et une solution qui a été identifiée par les institutions sportives, en en réaffirmant l’efficacité. »


  • « Comme je l’ai réaffirmé à plusieurs reprises, la dernière fois hier à Pescara à l’occasion du match de l’équipe d’Italie Espoirs, le football italien a besoin de sérénité, de responsabilité et d’un travail commun, poursuit le ministre, comme le rapporte l’ANSA, chacun dans son propre rôle et dans le respect des rôles. De la part du gouvernement, il continuera d’y avoir le respect de l’autonomie, une vigilance dans le cadre des compétences prévues par la loi et une pleine collaboration institutionnelle dans l’intérêt du sport italien », conclut Abodi.


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