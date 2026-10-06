Abodi : « Malagò ? Une règle n’a pas été respectée et une solution a été trouvée »

« J’ai toujours soutenu et réaffirmé deux principes très simples, mais jamais acquis : le respect des règles, pour tous, et l’autonomie du sport, dans le respect des normes de l’État. »





C’est ce qu’affirme, dans un communiqué, le ministre des Sports et de la Jeunesse, Andrea Abodi, au sujet de la nomination de Giovanni Malagò comme commissaire de la FIGC, rappelant que « le CONI, à travers ses organes et dans l’exercice de ses prérogatives, a pris ses décisions sur la mise sous tutelle de la FIGC, qui relèvent intégralement de l’autonomie de l’ordre sportif. Il y a une règle qui n’a pas été respectée et une solution qui a été identifiée par les institutions sportives, en en réaffirmant l’efficacité. »



