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Abdulqadous Attia : l'élève d'Oliver Kahn que les moqueries de Ronaldo ont mené vers la gloire de l'Arabie saoudite

FEATURES
A. Atiah
C. Ronaldo
O. Kahn
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Le gardien saoudien vit des moments historiques

La nouvelle de l'intégration d'Abdulqddus Attiah, gardien de but d'Al-Ula, à la liste de la sélection saoudienne pour le tournoi de la Coupe du Golfe Arabique « Khaliji 27 » n'était pas ordinaire ; elle constituait le dénouement d'une longue histoire partie du plus bas pour le mener jusqu'au sommet de la gloire.

Le Grec Georgios Donis, sélectionneur de l'équipe nationale saoudienne, a annoncé la convocation d'Attiah dans la liste de l'Arabie saoudite pour la Khaliji 27, afin de compenser le forfait de Nawaf Al-Aqidi, écarté sur blessure.

  • D'un Championnat du Golfe à un autre

    La présence dans la compétition du Golfe ne sera pas étrangère à Attiah, car c'est le tournoi qui a été le témoin de sa première convocation en sélection saoudienne, alors qu'il n'avait que vingt ans.

    Lors de la Coupe du Golfe 23 au Koweït, en 2017, le Croate Kronislav Jurcic, qui a dirigé la sélection saoudienne à titre intérimaire durant la compétition, a décidé de convoquer le jeune gardien, parmi six jeunes joueurs issus de la sélection des talents.

    Il est vrai qu'Abdelqoddous n'a disputé aucun match lors de ce tournoi, mais celui-ci est resté un jalon marquant de son parcours, notamment à l'échelle internationale.

    Après la fin de la compétition, Attiah a disputé son premier match avec la sélection saoudienne, sous la direction de l'entraîneur argentin Juan Antonio Pizzi, en tant que remplaçant lors de la défaite en amical contre l'Irak sur le score de 1-4 à Bassorah, en février 2018.

    • Publicité

  • L'élève d'Oliver Kahn

    Dans le même temps, la sélection saoudienne a organisé un stage pour ses gardiens en Allemagne, sous la direction d'Oliver Kahn, légende du Bayern Munich et de la Mannschaft.

    Le stage s'est tenu dans la ville allemande de Stuttgart, au mois de janvier 2018, après la fin de la Coupe du Golfe 23, et avant le match amical contre l'Irak, historique pour le jeune gardien.

    C'est ainsi qu'Abdulqoddous Attiah s'est soudainement retrouvé sur la voie des légendes, en apprenant auprès d'Oliver Kahn et en jouant pour la sélection saoudienne à l'âge de 20 ans, avant que Al-Feiha ne le recrute, nouvelle étape dans sa progression.

  • La moquerie de Ronaldo

    Mais contre toute attente, la trajectoire d'Abdulquddus Atieh s'est considérablement estompée, et son nom ne bénéficiait plus du même intérêt qu'auparavant, lorsqu'il était ce jeune gardien promis à garder les cages de l'Arabie saoudite pour les années à venir.

    Après une demi-saison seulement avec Al-Feiha, Abdulquddus Atieh a rejoint Al-Wehda, où il est resté six ans, contribuant à son retour en Roshn Saudi League, cette période ayant été entrecoupée d'un prêt d'une seule saison à Al-Adalah.

    Tout cela était ordinaire, jusqu'au 9 février 2023, jour où le Portugais Cristiano Ronaldo, capitaine d'Al-Nassr, a écrit l'histoire avec le triplé le plus rapide de l'histoire du championnat saoudien, et ce aux dépens d'Abdulquddus Atieh.

    Al-Wehda s'est incliné face à Al-Nassr sur un quadruplé de Ronaldo, mais le plus grand perdant a été le gardien saoudien, qui a essuyé de vives critiques de la part des supporters et des médias locaux et internationaux, allant jusqu'à la moquerie.

    À cette époque, de nombreuses campagnes ont vu le jour pour soutenir et épauler Atieh, mais son plus grand soutien a été cette campagne de moqueries qui l'a poussé à aller de l'avant, jusqu'à atteindre le niveau qui est le sien aujourd'hui.

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  • Le remplaçant d'Al-Owais

    Après la fin de son contrat avec Al-Wehda en 2024, Abdulqadous Attiah a rejoint le club d'Al-Taawoun dans le cadre d'un transfert libre, mais il n'y est pas resté longtemps puisqu'il l'a quitté après deux saisons.

    Le départ d'Attiah ne s'est pas fait vers n'importe quelle destination : il est le gardien sur lequel s'est porté le choix du club d'Al-Ula, qui évolue en deuxième division saoudienne, pour remplacer le gardien chevronné Mohammed Al-Owais, après le départ de ce dernier vers Al-Hilal.

    Al-Ula compte sur le gardien saoudien pour le conduire en Roshn Saudi League pour la première fois de son histoire, après en avoir été proche la saison dernière, avant sa défaite face à Al-Diriyah lors du match de barrage.

  • La découverte de Denis

    Depuis son arrivée sur le banc de la sélection saoudienne, Donis a affiché une conviction claire quant aux qualités d'Abdulqadus Attiah, qu'il a intégré au dernier stage de l'Arabie saoudite avant la Coupe du monde 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

    La convocation d'Attiah a été une surprise, d'autant plus qu'il était le joueur ayant totalisé le moins de minutes dans la liste de la sélection saoudienne, puisqu'il n'a disputé que 90 minutes avec Al-Taawoun la saison précédente.

    Malgré son exclusion de la liste finale pour le Mondial, il y a rapidement fait son retour lors de la Coupe du Golfe 27, dès la blessure du gardien Nawaf Al-Aqidi, confirmant ainsi la confiance que lui accorde Donis.

    Le gardien de 29 ans revient dans la liste de la sélection saoudienne après une absence de 8 années complètes, prouvant que les rêves peuvent devenir réalité et que la moquerie peut n'être que le premier pas vers le sommet.

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