Mais contre toute attente, la trajectoire d'Abdulquddus Atieh s'est considérablement estompée, et son nom ne bénéficiait plus du même intérêt qu'auparavant, lorsqu'il était ce jeune gardien promis à garder les cages de l'Arabie saoudite pour les années à venir.
Après une demi-saison seulement avec Al-Feiha, Abdulquddus Atieh a rejoint Al-Wehda, où il est resté six ans, contribuant à son retour en Roshn Saudi League, cette période ayant été entrecoupée d'un prêt d'une seule saison à Al-Adalah.
Tout cela était ordinaire, jusqu'au 9 février 2023, jour où le Portugais Cristiano Ronaldo, capitaine d'Al-Nassr, a écrit l'histoire avec le triplé le plus rapide de l'histoire du championnat saoudien, et ce aux dépens d'Abdulquddus Atieh.
Al-Wehda s'est incliné face à Al-Nassr sur un quadruplé de Ronaldo, mais le plus grand perdant a été le gardien saoudien, qui a essuyé de vives critiques de la part des supporters et des médias locaux et internationaux, allant jusqu'à la moquerie.
À cette époque, de nombreuses campagnes ont vu le jour pour soutenir et épauler Atieh, mais son plus grand soutien a été cette campagne de moqueries qui l'a poussé à aller de l'avant, jusqu'à atteindre le niveau qui est le sien aujourd'hui.