La présence dans la compétition du Golfe ne sera pas étrangère à Attiah, car c'est le tournoi qui a été le témoin de sa première convocation en sélection saoudienne, alors qu'il n'avait que vingt ans.

Lors de la Coupe du Golfe 23 au Koweït, en 2017, le Croate Kronislav Jurcic, qui a dirigé la sélection saoudienne à titre intérimaire durant la compétition, a décidé de convoquer le jeune gardien, parmi six jeunes joueurs issus de la sélection des talents.

Il est vrai qu'Abdelqoddous n'a disputé aucun match lors de ce tournoi, mais celui-ci est resté un jalon marquant de son parcours, notamment à l'échelle internationale.

Après la fin de la compétition, Attiah a disputé son premier match avec la sélection saoudienne, sous la direction de l'entraîneur argentin Juan Antonio Pizzi, en tant que remplaçant lors de la défaite en amical contre l'Irak sur le score de 1-4 à Bassorah, en février 2018.