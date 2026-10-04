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Adhe Makayasa
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« 75 % de chances ! » - Emmanuel Eboue estime qu’Arsenal, champion en titre, conservera son titre en Premier League

Arsenal
E. Eboue
Premier League

L’ancien défenseur d’Arsenal Emmanuel Eboue a apporté son soutien à l’équipe de Mikel Arteta pour qu’elle décroche un deuxième titre consécutif en Premier League après son succès historique la saison dernière. Le latéral retraité estime qu’Arsenal est devenu une équipe arrivée à maturité, qui inspire la crainte à ses rivaux, aussi bien sur la scène nationale qu’européenne.

  • De grandes attentes pour les champions en titre

    Arsenal a abordé la campagne 2026-2027 avec l’objectif de défendre son titre après avoir mis fin à 22 ans de disette la saison dernière. Actuellement deuxième du classement, à trois points du leader Manchester City, Arsenal a fait preuve d’une constance convaincante malgré une lourde défaite 3-0 contre Brighton avant la trêve internationale.

    Évoquant la course au titre, Eboue, qui a représenté le club entre 2004 et 2011, a déclaré à LiveFootballTickets : « Arsenal, c’est mon équipe. Cette saison va être très difficile parce qu’il y a tellement de bonnes équipes et de bons joueurs. Mais si Arsenal joue comme il l’a fait jusqu’à présent, je pense qu’il peut gagner le championnat. Je lui donnerais peut-être 75 % de chances. »

  • Arsenal FC v Chelsea FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Attention à la menace de l’ouest londonien

    Si le City d'Enzo Maresca représente le principal obstacle au sommet, Eboue a averti que le Chelsea de Xabi Alonso pourrait perturber la défense du titre d'Arsenal. L'ancien latéral droit de la Côte d'Ivoire a mis en avant la qualité et la profondeur de l'effectif à Stamford Bridge comme un facteur clé capable de déstabiliser le rythme de leurs rivaux.

    Insistant sur la menace représentée par leurs voisins londoniens, il a affirmé : « Chelsea est une équipe dont Arsenal doit se méfier, parce qu'elle compte beaucoup de très bons joueurs. La Premier League va être très difficile, mais je crois en ce que fait Arteta et je crois en Arsenal. »

  • L’ambition continentale succède à la désillusion européenne

    Sur la scène continentale, Arsenal est impatient de franchir la dernière étape après le crève-cœur de la saison dernière à Budapest, où un parcours impeccable de huit matches lors de la phase de ligue s'est terminé par une défaite aux tirs au but contre le Paris Saint-Germain.

    Évoquant la résilience psychologique des Gunners, Eboue a déclaré : « Arsenal se rapproche de plus en plus. Si vous continuez à vous en approcher chaque année, un jour vous le gagnerez. Je crois en cette équipe et en sa façon de jouer. Avant, les gens disaient qu'Arsenal jouait bien au football mais ne gagnait pas. Maintenant, les équipes vont avoir peur quand elles joueront contre Arsenal. »

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    Le facteur Arteta inspire les futurs succès

    Cette maturité grandissante a immédiatement sauté aux yeux lorsque le club du nord de Londres a lancé sa campagne de Ligue des champions 2026-2027 par une victoire accrocheuse 1-0 à l'extérieur contre Naples, démontrant sa maîtrise dans des conditions hostiles. L'exigence tactique d'Arteta a redonné vie à l'Emirates Stadium, devenu une forteresse redoutable pour les équipes visiteuses. Saluant l'impact transformateur du technicien espagnol, Eboue a conclu : « J'aime Arteta. J'aime vraiment cet entraîneur. »

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