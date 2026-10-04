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« 75 % de chances ! » - Emmanuel Eboue estime qu’Arsenal, champion en titre, conservera le titre de Premier League
De grandes attentes pour les champions en titre
Arsenal a abordé la saison 2026-27 avec l’objectif de défendre son titre après avoir mis fin à 22 ans d’attente la saison dernière. Actuellement deuxième du classement, à trois points du leader Manchester City, Arsenal a affiché une régularité convaincante malgré une lourde défaite 3-0 contre Brighton avant la trêve internationale.
Évoquant la course au titre, Eboue, qui a représenté le club entre 2004 et 2011, a déclaré à LiveFootballTickets : « Arsenal, c’est mon équipe. Cette saison va être très difficile parce qu’il y a tellement de bonnes équipes et de bons joueurs. Mais si Arsenal joue comme il l’a fait jusqu’à présent, je crois qu’il peut remporter le championnat. Je leur donnerais peut-être 75 % de chances. »
- Getty Images Sport
Attention à la menace de l’ouest londonien
Si le City d'Enzo Maresca représente le principal obstacle au sommet, Eboue a averti que le Chelsea de Xabi Alonso pourrait perturber la défense du titre d'Arsenal. L'ancien latéral droit de la Côte d'Ivoire a mis en avant la qualité et la profondeur d'effectif à Stamford Bridge comme un facteur clé susceptible de déstabiliser le rythme de leurs rivaux.
Soulignant la menace posée par leurs voisins londoniens, il a insisté : « Chelsea est une équipe dont Arsenal doit se méfier, car elle compte beaucoup de très bons joueurs. La Premier League va être très difficile, mais je crois en ce que fait Arteta et je crois en Arsenal. »
L’ambition continentale succède au crève-cœur européen
Sur le continent, Arsenal est impatient de franchir la dernière étape après le crève-cœur de la saison dernière à Budapest, où un parcours impeccable de huit matches lors de la phase de ligue s'est achevé par une défaite aux tirs au but contre le Paris Saint-Germain.
En revenant sur la résilience psychologique d'Arsenal, Eboue a déclaré : « Arsenal se rapproche de plus en plus. Si vous continuez à vous en approcher chaque année, un jour vous le gagnerez. Je crois en cette équipe et en sa manière de jouer. Avant, les gens disaient qu'Arsenal jouait bien au football mais ne gagnait pas. Maintenant, les équipes vont avoir peur quand elles joueront contre Arsenal. »
- AFP
Le facteur Arteta inspire les succès à venir
Cette maturité grandissante a été immédiatement évidente lorsque le club du nord de Londres a lancé sa campagne de Ligue des champions 2026-2027 avec une victoire courageuse 1-0 à l'extérieur contre Naples, démontrant sa maîtrise dans des conditions hostiles. L'exigeante discipline tactique d'Arteta a transformé l'Emirates Stadium en une forteresse redoutable pour les équipes visiteuses. Saluant l'impact transformateur du technicien espagnol, Eboue a conclu : « J'adore Arteta. J'aime vraiment cet entraîneur. »
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