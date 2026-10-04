Arsenal a abordé la saison 2026-27 avec l’objectif de défendre son titre après avoir mis fin à 22 ans d’attente la saison dernière. Actuellement deuxième du classement, à trois points du leader Manchester City, Arsenal a affiché une régularité convaincante malgré une lourde défaite 3-0 contre Brighton avant la trêve internationale.

Évoquant la course au titre, Eboue, qui a représenté le club entre 2004 et 2011, a déclaré à LiveFootballTickets : « Arsenal, c’est mon équipe. Cette saison va être très difficile parce qu’il y a tellement de bonnes équipes et de bons joueurs. Mais si Arsenal joue comme il l’a fait jusqu’à présent, je crois qu’il peut remporter le championnat. Je leur donnerais peut-être 75 % de chances. »