Les supporters du football saoudien se préparent à suivre un nouveau chapitre de l'une des plus prestigieuses histoires de rivalité du championnat national, lorsque Al-Hilal et Al-Ittihad s'affronteront dans la soirée du samedi 10 octobre, dans le cadre de la huitième journée de la Roshn Saudi League.

Cette rencontre ne ressemble pas à un simple nouveau Clasico entre deux géants, mais à une occasion de raviver une vieille lutte qui a opposé les deux équipes pour le titre lors de 12 saisons différentes, avec des indices qui laissent penser que l'histoire pourrait écrire un nouveau récit cette saison.

L'histoire a commencé en 1964, lorsque Al-Ittihad a devancé Al-Hilal dans la course au titre selon le système en vigueur à l'époque, avant qu'Al-Hilal ne réplique rapidement lors de l'édition suivante en remportant le championnat aux dépens de son rival.

Depuis ce début, les étapes qui les ont réunis dans une lutte directe pour les titres se sont succédé, transformant leur rivalité en l'une des confrontations historiques les plus marquantes du football saoudien.

Avec le système de championnat, la rivalité s'est renouvelée lors de la saison 1985-1986, lorsque Al-Hilal a décroché le titre face à Al-Ittihad, avant que ce dernier ne revienne sur le devant de la scène lors de la saison 1996-1997 et ne soit sacré en Coupe du Championnat du Serviteur des Deux Saintes Mosquées aux dépens de son rival. Mais le « Leader » n'a pas attendu longtemps pour répliquer, puisqu'il a arraché le titre au « Doyen » lors de la saison 2001-2002, confirmant que la supériorité dans ces confrontations n'a cessé de s'échanger entre les deux camps à travers différentes générations.

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