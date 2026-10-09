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GOAL
Traduit par

62 ans de rivalité : un nouveau récit pourrait raviver la lutte entre Al-Hilal et Al-Ittihad

FEATURES
Al Hilal vs Al Ittihad
Al Hilal
Al Ittihad
Saudi Pro League
Arabie saoudite

Bataille acharnée

Les supporters du football saoudien se préparent à suivre un nouveau chapitre de l'une des plus prestigieuses histoires de rivalité du championnat national, lorsque Al-Hilal et Al-Ittihad s'affronteront dans la soirée du samedi 10 octobre, dans le cadre de la huitième journée de la Roshn Saudi League.

Cette rencontre ne ressemble pas à un simple nouveau Clasico entre deux géants, mais à une occasion de raviver une vieille lutte qui a opposé les deux équipes pour le titre lors de 12 saisons différentes, avec des indices qui laissent penser que l'histoire pourrait écrire un nouveau récit cette saison.

L'histoire a commencé en 1964, lorsque Al-Ittihad a devancé Al-Hilal dans la course au titre selon le système en vigueur à l'époque, avant qu'Al-Hilal ne réplique rapidement lors de l'édition suivante en remportant le championnat aux dépens de son rival.

Depuis ce début, les étapes qui les ont réunis dans une lutte directe pour les titres se sont succédé, transformant leur rivalité en l'une des confrontations historiques les plus marquantes du football saoudien.

Avec le système de championnat, la rivalité s'est renouvelée lors de la saison 1985-1986, lorsque Al-Hilal a décroché le titre face à Al-Ittihad, avant que ce dernier ne revienne sur le devant de la scène lors de la saison 1996-1997 et ne soit sacré en Coupe du Championnat du Serviteur des Deux Saintes Mosquées aux dépens de son rival. Mais le « Leader » n'a pas attendu longtemps pour répliquer, puisqu'il a arraché le titre au « Doyen » lors de la saison 2001-2002, confirmant que la supériorité dans ces confrontations n'a cessé de s'échanger entre les deux camps à travers différentes générations.

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  • FBL-KSA-ITTIHAD-HILALAFP

    Des moments inoubliables dans la rivalité entre Al-Hilal et Al-Ittihad

    Les années suivantes ont été le théâtre de l'une des périodes de rivalité les plus intenses entre les deux équipes. Lors de la saison 2006-2007, Al-Ittihad a été sacré champion aux dépens d'Al-Hilal, avant que ce dernier ne reprenne l'avantage lors de la saison 2007-2008.

    Avec l'entrée du championnat professionnel dans sa nouvelle phase au cours de la saison 2008-2009, Al-Ittihad est revenu pour s'adjuger le titre face à Al-Hilal, dans un nouveau chapitre d'une lutte qui n'a jamais connu de stabilité durable en faveur d'un seul camp.

    La réponse d'Al-Hilal est intervenue lors des deux saisons suivantes, le club ayant été sacré champion du championnat lors des saisons 2009-2010 et 2010-2011, dans une période marquée par une forte concurrence entre les deux pôles.

    Al-Hilal est ensuite revenu décrocher le titre lors de la saison 2021-2022, à l'issue d'une concurrence directe avec Al-Ittihad, avant l'étape la plus récente lors de la saison 2024-2025, lorsqu'Al-Ittihad, emmené par Karim Benzema, a été sacré champion du championnat aux dépens d'Al-Hilal, ajoutant ainsi un nouveau chapitre à ce long récit.


  • Le Clasico de samedi marquera-t-il le début d'un nouveau chapitre ?

    Aujourd'hui, les conditions semblent réunies pour que la rivalité entre les deux équipes revienne sur le devant de la scène, après qu'Al-Hilal s'est imposé en tête du classement de la Roshn League avec 18 points, talonné par Al-Ittihad et ses 17 points, avant le choc direct qui les opposera lors de la huitième journée. De quoi conférer au Clasico une importance redoublée, car son résultat pourrait bouleverser le haut du classement et offrir à l'une des deux équipes un élan précoce dans la course au titre.

    Al-Hilal a l'occasion de porter l'écart à quatre points et d'adresser un message fort à ses concurrents en se posant comme le favori le plus sérieux pour conserver la première place, tandis qu'Al-Ittihad aborde la rencontre avec l'ambition de ravir le sommet du classement et de prouver que son dernier sacre n'était pas une simple parenthèse, mais qu'il est capable de rééditer le scénario face à son rival traditionnel.

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    Entre l'ambition d'Al-Hilal de confirmer sa supériorité et le désir d'Al-Ittihad de renverser la donne, tous les regards se tournent vers une confrontation qui pourrait avoir une portée dépassant les trois points en jeu.

    Après 62 ans d'étapes partagées, la question la plus importante demeure : la saison actuelle va-t-elle raviver la rivalité historique entre Al-Hilal et Al-Ittihad pour le titre de champion, ou l'un des deux parviendra-t-il à prendre le large très tôt sur l'autre ? La réponse ne se dessinera pas entièrement en 90 minutes, mais le Clasico de samedi pourrait donner aux supporters un premier signe clair quant à savoir si un nouveau chapitre de la lutte pour l'or a bel et bien commencé.

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