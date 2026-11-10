Le VfB Stuttgart reçoit le Dynamo Dresden le mardi 1er Desember 2026 à la MHPArena de Stuttgart.

Leur dernière confrontation officielle remonte au 29 juillet 2022, en Coupe d’Allemagne. Stuttgart s’était imposé de justesse 1-0 sur le terrain de Dresde. Avant ce match de coupe, les deux équipes s’étaient affrontées lors de la saison 2019-2020 de 2. Bundesliga : Stuttgart avait gagné 3-0 à domicile et 2-0 à l’extérieur.

Laissez GOAL vous expliquer tout ce qu’il faut savoir pour obtenir des billets pour VfB Stuttgart-Dynamo Dresden, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand débute le match de Coupe d’Allemagne entre le VfB Stuttgart et le Dynamo Dresden ?

Le coup d’envoi de VfB Stuttgart-Dynamo Dresden sera donné à la MHPArena de Stuttgart le mardi 1er Desember 2026.

Comment acheter des billets pour VfB Stuttgart-Dynamo Dresden en Coupe d’Allemagne ?

Voici les options pour acheter des billets pour le match de Coupe d’Allemagne entre le VfB Stuttgart et le Dynamo Dresden :

1. Canaux officiels des clubs

Billetteries officielles des clubs : Le moyen le plus fiable d’obtenir des billets au prix initial est de passer directement par les plateformes officielles des clubs. Le VfB Stuttgart vend les billets pour ses matches à domicile sur la billetterie en ligne de son site, tandis que le Dynamo Dresden distribue les billets du secteur visiteurs sur sa propre plateforme de billetterie.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente : Si les billets proposés par les clubs sont tous vendus, il est souvent possible de trouver des billets d’entrée générale sur des plateformes de revente telles que Ticombo. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de vendre des billets pour les prochains matches de Coupe d’Allemagne lorsque les contingents initiaux sont épuisés.

Combien coûtent les billets pour VfB Stuttgart-Dynamo Dresden en Coupe d’Allemagne ?

Voici le détail des prix des billets pour le match de Coupe d’Allemagne entre le VfB Stuttgart et le Dynamo Dresden :

1. Canaux officiels des clubs

Billets standard : Ils coûtent généralement entre 15 € et 75 € .

Ils coûtent généralement entre . Billets à tarif réduit : Les prix commencent à 10 € à 12 € dans certains secteurs.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets officiels vendus par les clubs sont épuisés, les plateformes de revente telles que Ticombo proposent des billets dont les prix varient selon la demande :

Places standard : Les prix commencent généralement autour de 40 € à 60 € .

Les prix commencent généralement autour de . Places premium : Les prix se situent souvent entre 90 € et plus de 200 €.

VfB Stuttgart-Dynamo Dresden en Coupe d’Allemagne : tout ce qu’il faut savoir

La forme du VfB Stuttgart et du Dynamo Dresden

Le VfB Stuttgart compte deux victoires, un nul et deux défaites sur ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues. Son dernier résultat est une victoire 4-2 sur le terrain du Bayer Leverkusen en Bundesliga, après un succès 1-0 à Paderborn en Coupe d’Allemagne. Ses deux défaites sur cette période ont été concédées face au Borussia Mönchengladbach (2-3) et au Hamburger SV (0-1). Stuttgart a inscrit neuf buts et en a encaissé huit lors de ces cinq matches.

Le Dynamo Dresden a enregistré deux victoires, un nul et deux défaites lors de ses cinq dernières rencontres. Son dernier match s’est soldé par une défaite 2-1 contre le Hannover 96 en 2. Bundesliga, après une victoire 2-0 face à Schalke 04 en Coupe d’Allemagne. Dresde s’est également incliné 3-0 contre Holstein Kiel en championnat. Sur ces cinq matches, la SGD a inscrit sept buts et en a encaissé sept.

VfB Stuttgart-Dynamo Dresden : les dernières confrontations

La dernière rencontre entre les deux clubs a eu lieu en Coupe d’Allemagne le 29 juillet 2022. Le VfB Stuttgart s’était imposé 1-0 sur le terrain du Dynamo Dresden. Sur les cinq dernières confrontations répertoriées, Stuttgart affiche le meilleur bilan avec trois victoires contre une pour Dresde, un match amical ayant également tourné à l’avantage de Dresde. Stuttgart a dominé ces confrontations dans les données disponibles.