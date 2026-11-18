Rennes reçoit Monaco le dimanche 13 décembre 2026 au Roazhon Park, à Rennes.

Lors de la saison 2025-2026, Rennes a d’abord écrasé Monaco 4-1 au Roazhon Park en novembre 2025. Monaco a pris une revanche éclatante lors de leur dernière confrontation, en janvier 2026, en s’imposant largement 4-0 au Stade Louis-II.

Découvrez avec GOAL tout ce qu’il faut savoir pour obtenir des billets pour Rennes-Monaco, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand aura lieu Rennes-Monaco en Ligue 1 ?

Rennes-Monaco aura lieu le dimanche 13 décembre 2026 au Roazhon Park, à Rennes.

Comment acheter des billets pour Rennes-Monaco en Ligue 1 ?

Voici les options disponibles pour acheter des billets pour le match de Ligue 1 entre Rennes et Monaco :

1. Billetteries officielles des clubs

Billetterie officielle du Stade Rennais : Acheter directement sur le site officiel de Rennes est l’option la plus fiable et la plus sûre, notamment lorsque le match se joue au Roazhon Park.

Acheter directement sur le site officiel de Rennes est l’option la plus fiable et la plus sûre, notamment lorsque le match se joue au Roazhon Park. Billetterie officielle de l’AS Monaco (secteur visiteurs) : Si vous soutenez Monaco, les billets pour le secteur visiteurs doivent être achetés directement sur la billetterie officielle de l’AS Monaco ou auprès de groupes de supporters ou d’ultras autorisés à se déplacer pour le match.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente : Si les billets proposés officiellement par les clubs sont épuisés, il est souvent possible de trouver des places ordinaires sur des plateformes de revente telles que Ticombo. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de revendre des billets pour les prochains matches de Ligue 1 lorsque les places initialement mises en vente sont épuisées.

Combien coûtent les billets pour Rennes-Monaco en Ligue 1 ?

Voici une estimation des prix des billets pour le prochain match de Ligue 1 entre Rennes et Monaco :

1. Billetteries officielles des clubs

Catégorie standard et tribunes hautes : Généralement entre 20 € et 35 € .

Généralement entre . Tribunes latérales et places à mi-hauteur : Généralement entre 40 € et 75 € .

Généralement entre . Offres VIP et hospitalités : À partir d’environ 150 € et jusqu’à plus de 300 €.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets mis en vente officiellement par les clubs sont épuisés, les plateformes de revente telles que Ticombo proposent des billets à des prix déterminés par la demande :

Revente standard et tribunes hautes : Généralement à partir de 60 € à 80 € .

Généralement à partir de . Tribunes latérales et blocs premium : Souvent entre 100 € et plus de 150 € .

Souvent entre . Forte demande et plateformes de billetterie vérifiées : Autour de 110 € à 130 €.

Rennes-Monaco en Ligue 1 : tout ce qu’il faut savoir

La forme de Rennes et de Monaco

Rennes compte une victoire, un nul et trois défaites lors de ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues. Son résultat le plus récent est une défaite 1-2 à domicile contre Lille en Ligue 1, le 8 novembre. Le club a également subi un lourd revers 5-2 face à Nice le 30 octobre. Entre ces deux résultats, Rennes a fait match nul sans but contre l’Olympiacos en Ligue Europa. Sa seule victoire sur cette période est un succès 3-0 contre Strasbourg en Ligue 1, le 25 octobre, tandis qu’un nul 2-2 face à la Juventus en Europe complète le tableau d’une période irrégulière.

Monaco compte deux victoires, deux nuls et une défaite lors de ses cinq derniers matches. Sa dernière rencontre s’est soldée par un nul 1-1 sur le terrain du Mans en Ligue 1, le 9 novembre, après une défaite 3-1 contre le Paris FC le 1er novembre. L’équipe a signé deux victoires consécutives en Ligue Conférence, contre Fribourg (3-0) et Nordsjaelland (2-0), et a fait match nul 1-1 avec Lille en championnat le 25 octobre.

Rennes-Monaco : les confrontations récentes

La dernière confrontation entre les deux équipes remonte au 31 janvier 2026, lorsque Monaco a battu Rennes 4-0 à domicile en Ligue 1. Avant cela, Rennes s’était imposé 4-1 à domicile contre Monaco en novembre 2025. Sur leurs cinq dernières confrontations, Monaco compte trois victoires contre deux pour Rennes, les deux équipes ayant inscrit 17 buts au total lors de ces rencontres.