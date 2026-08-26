Le Mans affronte Lens le dimanche 13 septembre 2026 au stade Marie-Marvingt, au Mans.

Les deux équipes se sont affrontées pour la dernière fois en compétition en Ligue 2 en juillet 2019, lorsque Lens s'était imposé 2-1 à l'extérieur au stade Marie-Marvingt. Leur bilan historique sur les cinq dernières confrontations est très équilibré, avec deux victoires pour Le Mans, deux pour Lens et un match nul.

Laissez GOAL vous fournir tout ce que vous devez savoir pour obtenir des billets pour Le Mans-Lens, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

À quelle heure a lieu le coup d'envoi de Le Mans-Lens en Ligue 1 ?

Le Mans-Lens se déroule au stade Marie-Marvingt, au Mans, avec un coup d'envoi programmé dans le cadre du calendrier de la Ligue 1.

Ligue 1 - Journée 4 13 sept. 2026 - 11:15 Stade Marie-Marvingt

Comment acheter des billets pour Le Mans-Lens en Ligue 1 ?

Les billets pour le prochain match de Ligue 1 entre Le Mans et le RC Lens au stade Marie-Marvingt peuvent être obtenus par quelques moyens principaux :

Canaux officiels des clubs : Consultez les portails officiels de billetterie du Mans FC ou du RC Lens pour acheter des billets d'entrée standard directement auprès des clubs une fois la vente au grand public ouverte.

Plateformes de billetterie secondaire : Si les billets standard sont épuisés ou si vous recherchez des catégories de places spécifiques, des sites de revente et de comparaison de billets comme StubHub proposent des options sur le marché secondaire pour cette affiche.

Guichets et ventes au stade : Sous réserve de disponibilité à l'approche du jour du match, des billets peuvent aussi être achetés directement au guichet du stade ou aux points de vente physiques du site.

Combien coûtent les billets pour Le Mans-Lens en Ligue 1 ?

Les prix des billets pour le prochain match de Ligue 1 entre Le Mans et Lens le 13 septembre 2026 varient selon la plateforme, la catégorie de place et l'anticipation de l'achat :

Billetterie principale

Canaux officiels des clubs : Les billets standard au tarif facial achetés directement auprès du Mans FC ou du RC Lens se situent généralement entre 15 € et 60 € selon la catégorie de place et la tribune.

Guichet du stade : Les billets achetés le jour du match au guichet du stade Marie-Marvingt commencent généralement autour de 15 € à 45 € , sous réserve de disponibilité.

Billetterie secondaire

Plateformes de revente:S Les annonces du marché secondaire et les sites de comparaison de billets comme StubHub commencent généralement à partir de 45 € à 55 € pour les places d'entrée de gamme, tandis que les meilleures catégories peuvent dépasser 80 € à 140 €+ selon la demande.

Le Mans-Lens en Ligue 1 : tout ce qu'il faut savoir

Forme de Le Mans et de Lens

Le Mans a enregistré deux victoires, un nul et une défaite sur ses cinq derniers matches. Son résultat le plus récent est un match nul 2-2 contre Brest en Ligue 1 le 22 août, son premier match officiel de la nouvelle saison. Plus tôt pendant la pré-saison, Le Mans a battu Angers 3-2 à l'extérieur et Nantes 1-0, tandis qu'une défaite 1-0 contre Le Havre a représenté son seul revers. Le Mans a marqué huit buts et en a concédé cinq sur ces cinq sorties.

Lens a remporté trois de ses cinq derniers matches, pour deux défaites. Son résultat le plus récent est une victoire 5-2 contre Auxerre en Ligue 1 le 22 août, après son succès face au Paris Saint-Germain lors du Trophée des champions le 16 août. Lens a aussi battu Villarreal 3-1 en pré-saison, même si des défaites contre Sunderland (0-2) et un match nul sans but contre Famalicão ont marqué plus tôt sa préparation. Sur ces cinq matches, Lens a inscrit neuf buts et en a encaissé cinq.

Le Mans-Lens : bilan récent des confrontations directes

La confrontation la plus récente entre Le Mans et Lens a eu lieu en Ligue 2 le 27 juillet 2019, lorsque Lens s'est imposé 2-1 au stade Marie-Marvingt. Sur les cinq dernières confrontations directes recensées, toutes disputées en Ligue 2, Le Mans compte deux victoires contre deux pour Lens, avec un match nul. Les deux équipes ne se sont plus affrontées en compétition depuis ce rendez-vous de 2019.