Brann reçoit Braga le jeudi 10 décembre 2026 au Brann Stadion, à Bergen.

SK Brann et SC Braga ne se sont jamais affrontés en compétition officielle : ce match de Ligue Conférence de l’UEFA sera leur première confrontation. Les deux clubs se retrouvent lors de la phase de ligue de l’édition 2026/27 et tenteront de prendre des points cruciaux pour accéder à la phase à élimination directe.

Laissez GOAL vous expliquer tout ce qu’il faut savoir pour obtenir des billets pour Brann-Braga, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand débute Brann-Braga en Ligue Conférence ?

Le coup d’envoi de Brann-Braga sera donné le jeudi 10 décembre 2026 au Brann Stadion, à Bergen.

Ligue Conférence - Journée 5 10 déc. 2026 - 12:45 Brann Stadion

Comment acheter des billets pour Brann-Braga en Ligue Conférence ?

Voici les possibilités d’achat de billets pour le prochain match de Ligue Conférence entre Brann et Braga :

1. Canaux officiels du club

Billetterie officielle du club : La méthode principale et la plus fiable consiste à passer par le site officiel et les plateformes de billetterie du club hôte, SK Brann, où les billets grand public et les contingents réservés aux membres sont mis en vente en premier.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente : Si les billets proposés par le club sont entièrement épuisés, il est souvent possible de trouver des places grand public sur des plateformes de revente comme StubHub. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de revendre des billets pour les prochains matchs de Ligue Conférence lorsque les contingents initiaux sont épuisés.

Combien coûtent les billets pour Brann-Braga en Ligue Conférence ?

Voici les prix des billets pour le match de Ligue Conférence entre Brann et Braga :

1. Canaux officiels du club

Billet adulte standard : de 30 à 60 €.

de 30 à 60 €. Tarifs réduits (enfants, étudiants, seniors) : de 15 à 25 €.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets officiels sont épuisés auprès du club, les plateformes de revente comme StubHub proposent des billets à des prix qui varient selon la demande :

Places standard / tribune supérieure : de 50 à 80 €.

de 50 à 80 €. Places premium / bien situées : de 100 à plus de 250 €.

Brann-Braga en Ligue Conférence : tout ce qu’il faut savoir

La forme de Brann et de Braga

Brann compte une victoire, deux nuls et une défaite sur ses cinq derniers matchs officiels, une victoire en coupe contre Grorud figurant également dans cette série. Le club a inscrit neuf buts et en a encaissé sept au cours de ces cinq rencontres. Son dernier résultat est un nul 2-2 contre Fredrikstad en Eliteserien, après un nul 1-1 face à St. Truiden en Ligue Conférence. Une victoire 3-2 contre Molde plus tôt en novembre montre que Brann est capable de gagner, mais sa régularité défensive suscite des inquiétudes.

Braga compte deux victoires, un nul et deux défaites sur ses cinq derniers matchs. Le club a battu Rio Ave 1-0 en Liga Portugal le 8 novembre et s’était auparavant imposé 3-0 contre Famalicao. En Ligue Conférence, il a notamment fait match nul 0-0 contre Aarhus GF. L’une de ses deux défaites a eu lieu aux tirs au but contre Famalicao en Coupe de la Ligue : elle est comptabilisée comme une défaite malgré le score de 2-2.

Brann-Braga : historique des confrontations

Aucune donnée n’est disponible sur de précédentes confrontations entre Brann et Braga. Ce match pourrait être le premier affrontement officiel entre les deux clubs.