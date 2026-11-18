Thoune reçoit La Gantoise le jeudi 10 décembre 2026 à l’Arena Thun, à Thoune.

Ce match à l’Arena Thun sera la toute première confrontation officielle entre Thoune et La Gantoise en compétition européenne. À l’approche de cette cinquième journée cruciale de la phase de ligue de la Ligue Conférence de l’UEFA 2026-2027, les deux équipes cherchent à remonter au classement.

Laissez GOAL vous donner toutes les informations nécessaires pour obtenir des billets pour Thoune-La Gantoise, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand aura lieu Thoune-La Gantoise en Ligue Conférence ?

Le match Thoune-La Gantoise aura lieu le jeudi 10 décembre 2026 à l’Arena Thun, à Thoune.

Ligue Conférence - Journée 5 10 déc. 2026 - 15:00 Arena Thun

Comment acheter des billets pour Thoune-La Gantoise en Ligue Conférence ?

Voici les options disponibles pour acheter des billets pour le prochain match de Ligue Conférence entre Thoune et La Gantoise :

1. Canaux officiels du club

Billetterie officielle du club : Vous pouvez acheter vos billets directement auprès des points de vente officiels gérés par le FC Thoune lorsque les billets initialement mis en vente et les périodes de vente habituelles sont disponibles.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente : Si les billets proposés par le club sont entièrement épuisés, il est souvent possible de trouver des places classiques sur des plateformes de revente telles que StubHub. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de revendre des billets pour les prochains matches de Ligue Conférence lorsque les billets initialement mis en vente sont épuisés.

Combien coûtent les billets pour Thoune-La Gantoise en Ligue Conférence ?

Voici les prix estimés des billets pour le match de Ligue Conférence entre Thoune et La Gantoise :

1. Canaux officiels du club

Places standard : 25 à 60 €.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets vendus directement par le club sont épuisés, des plateformes de revente telles que StubHub proposent des billets à des prix déterminés par la demande :

Places classiques / billets revendus : 50 à 150 € et plus.

Thoune-La Gantoise en Ligue Conférence : tout ce qu’il faut savoir

La forme de Thoune et de La Gantoise

Thoune compte deux victoires, un nul et deux défaites lors de ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues. Son dernier résultat est un nul 3-3 face à Bâle en Super League. Auparavant, le club avait inscrit trois buts lors d’une victoire contre Heart of Midlothian en Ligue Conférence. Sur ces cinq matches, Thoune a marqué 13 buts et en a encaissé 13, signe d’un jeu ouvert aux résultats imprévisibles. Ses deux défaites ont été concédées face à Lugano (2-3) et au Hajduk Split (0-1).

La Gantoise compte également deux victoires, un nul et deux défaites lors de ses cinq derniers matches. Sa dernière sortie s’est soldée par une victoire 1-0 contre Courtrai en championnat, après un nul sans but face à KuPS en Ligue Conférence. Le résultat marquant de cette série est une victoire 4-0 contre Anderlecht, même si La Gantoise s’est également inclinée 2-0 face à Lommel et à Braga durant cette période.

Thoune-La Gantoise : les confrontations récentes

Aucune donnée n’est actuellement disponible concernant les cinq dernières confrontations entre Thoune et La Gantoise. Il semble s’agir d’une rencontre rare, voire d’une première entre les deux clubs à ce niveau.