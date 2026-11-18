Saint-Trond reçoit l’Ajax le jeudi 10 décembre 2026 au Daio Wasabi Stayen Stadium, à Saint-Trond.

Leur seule rencontre précédente répertoriée était un match amical de préparation disputé le 9 juillet 2024, que l’Ajax avait largement remporté 4-0. Cette rencontre de Ligue Conférence de l’UEFA représente une étape majeure pour Saint-Trond, qui va se mesurer sur la scène européenne à un club au palmarès historique.

Retrouvez sur GOAL tout ce qu’il faut savoir pour obtenir des billets pour Saint-Trond - Ajax, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand se joue Saint-Trond - Ajax en Ligue Conférence ?

Saint-Trond - Ajax se joue le jeudi 10 décembre 2026 au Daio Wasabi Stayen Stadium, à Saint-Trond.

Ligue Conférence - Journée 5 10 déc. 2026 - 15:00 Daio Wasabi Stayen Stadium

Comment acheter des billets pour Saint-Trond - Ajax en Ligue Conférence ?

Voici les possibilités d’achat de billets pour le prochain match de Ligue Conférence entre Saint-Trond et l’Ajax :

1. Canaux officiels des clubs

Billetterie officielle de Saint-Trond (Sint-Truidense VV) : Le moyen principal et le plus sûr d’acheter des billets pour les tribunes réservées aux supporters locaux est de passer directement par la billetterie officielle du STVV, sur le site du club, où les supporters peuvent créer un compte.

Le moyen principal et le plus sûr d’acheter des billets pour les tribunes réservées aux supporters locaux est de passer directement par la billetterie officielle du STVV, sur le site du club, où les supporters peuvent créer un compte. Billets pour le secteur visiteurs (supporters de l’Ajax) : Les billets destinés aux supporters de l’Ajax qui font le déplacement sont distribués exclusivement par les canaux officiels de billetterie de l’AFC Ajax et soumis au système de points de fidélité du club pour les déplacements ainsi qu’aux règles d’attribution des places.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente : Si les billets proposés par les clubs sont totalement épuisés, il est souvent possible de trouver des places grand public sur des plateformes de revente comme Ticombo. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de vendre des billets pour les prochains matchs de Ligue Conférence lorsque les contingents initiaux sont épuisés.

Combien coûtent les billets pour Saint-Trond - Ajax en Ligue Conférence ?

Voici une estimation des prix des billets pour le match de Ligue Conférence entre Saint-Trond et l’Ajax :

1. Canaux officiels des clubs

Billets adultes : De 20 à 32 € .

De . Billets étudiants et jeunes : Les tarifs réduits pour les étudiants (de moins de 23/24 ans) vont de 15 à 17 € , tandis que les billets pour les enfants de moins de 12 ans coûtent de 12 à 15 € .

Les tarifs réduits pour les étudiants (de moins de 23/24 ans) vont de , tandis que les billets pour les enfants de moins de 12 ans coûtent de . Offres d’hospitalité et formules VIP : Les prix s’échelonnent généralement à partir de 75 à 95 € et plus.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets officiels sont épuisés auprès des clubs, les plateformes de revente comme Ticombo affichent des prix qui varient selon la demande :

Prix de départ ou prix minimaux à la revente : Ils commencent généralement aux alentours de 120 à 250 € .

Ils commencent généralement aux alentours de . Prix moyens sur le marché de la revente : Ils se situent autour de 400 à 520 €.

Saint-Trond - Ajax en Ligue Conférence : Tout ce qu’il faut savoir

La forme de Saint-Trond et de l’Ajax

Saint-Trond compte deux victoires, un match nul et deux défaites lors de ses cinq derniers matchs officiels. Son résultat le plus récent est une victoire 4-1 contre Zulte Waregem en Division 1A le 8 novembre, après un nul 1-1 face à Brann en Ligue Conférence le 5 novembre. Auparavant, le club avait battu le FC Midtjylland 1-0 à l’extérieur en Ligue Conférence, après avoir subi deux défaites consécutives en championnat contre OH Louvain et le Club Bruges. Saint-Trond a marqué neuf buts et en a encaissé sept sur ces cinq rencontres.

L’Ajax a remporté quatre de ses cinq derniers matchs et n’a pas perdu sur cette période. Les seuls points laissés en route l’ont été lors d’un match nul 2-2 sur le terrain du FC Twente le 8 novembre. Son succès le plus large a été une victoire 6-1 contre le FC Midtjylland en Ligue Conférence le 5 novembre. Le club a également battu l’AZ Alkmaar 1-0 et l’Atalanta 2-0 durant cette série. L’Ajax a marqué onze buts et en a encaissé quatre lors de ces cinq rencontres.

Saint-Trond - Ajax : Les précédentes confrontations

La seule rencontre entre les deux équipes figurant dans les données disponibles est un match amical de préparation disputé le 9 juillet 2024, remporté 4-0 par l’Ajax face à Saint-Trond. Aucune confrontation officielle entre les deux clubs ne figure dans les données fournies.