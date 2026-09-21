Comment acheter des billets pour la Coupe intercontinentale de la FIFA 2026 : dates, prix des billets et plus encore

La Coupe intercontinentale de la FIFA fera son retour pour une troisième édition en 2026, réunissant les champions des six confédérations continentales du football mondial afin de sacrer le champion du monde incontesté des clubs. Le Paris Saint-Germain, Toluca, Mamelodi Sundowns, Al-Ahli et Auckland FC ont déjà validé leur place dans le tournoi, tandis que le représentant de l'Amérique du Sud sera désigné plus tard dans l'année.

GOAL a rassemblé toutes les informations dont les fans ont besoin pour suivre l'action et réserver leurs billets dès leur mise en vente.

Quand a lieu la Coupe intercontinentale de la FIFA 2026 ?

Date et heure Match Lieu Billets 26 août 2026 Coupe Afrique-Asie-Pacifique : Al-Ahli vs Auckland FC King Abdullah Sports City, Djeddah, Arabie saoudite Billets À confirmer Finale de la Coupe Afrique-Asie-Pacifique : vainqueur AFC/OFC vs Mamelodi Sundowns À confirmer Billets décembre 2026 (à confirmer) Derby des Amériques : Toluca vs champion de la Copa Libertadores À confirmer Billets décembre 2026 (à confirmer) Coupe Challenger de la FIFA : vainqueur de la Coupe Afrique-Asie-Pacifique vs vainqueur du Derby des Amériques À confirmer Billets mi-décembre 2026 (à confirmer) Finale de la Coupe intercontinentale de la FIFA : Paris Saint-Germain vs vainqueur de la Coupe Challenger À confirmer Billets

Où acheter des billets pour la Coupe intercontinentale de la FIFA 2026 ?

Ticombo est votre meilleure option pour obtenir des billets pour la Coupe intercontinentale de la FIFA 2026 une fois les matches mis en ligne. La plateforme propose des billets vérifiés pour des rencontres de football dans le monde entier, avec des garanties de protection des acheteurs et un traitement sécurisé des paiements intégré à chaque commande. Il suffit de sélectionner le match auquel vous souhaitez assister, de choisir parmi les offres disponibles selon la catégorie et l'emplacement des sièges, puis de finaliser l'achat en quelques clics.

En attendant, gardez un œil sur Ticombo, car les offres sont ajoutées dès que les lieux et les dates sont confirmés, et il faudra agir vite une fois qu'elles le seront, compte tenu de la rapidité avec laquelle les éditions précédentes se sont vendues.

Combien coûtent les billets pour la Coupe intercontinentale de la FIFA 2026 ?

Les prix exacts pour 2026 n'ont pas encore été publiés, mais l'historique récent donne aux fans un repère utile. Pour l'édition 2025 au Qatar, les billets mis en vente directement par la FIFA démarraient à seulement 20 QAR, soit environ 5 dollars américains, pour les premiers tours, tandis que les plateformes de revente affichaient une fourchette bien plus large une fois la demande en hausse.

Les billets pour la finale de la Coupe intercontinentale ont varié d'environ 82 dollars américains pour les places les moins chères disponibles à une moyenne d'environ 217 dollars américains pour un billet de gamme intermédiaire.

Les prix des rencontres de la Coupe Afrique-Asie-Pacifique et du Derby des Amériques constituent généralement le point d'entrée le plus abordable dans le tournoi, tandis que la Coupe Challenger et la finale elle-même sont plus chères compte tenu de l'enjeu. Sur Ticombo, les tarifs évoluent selon l'offre et la demande en temps réel, donc plus les fans réservent tôt une fois les billets mis en ligne, plus ils ont de chances d'obtenir la place la moins chère disponible. La plateforme permet également aux fans de comparer côte à côte les catégories de places, ce qui facilite la recherche d'un billet adapté au budget sans manquer l'ambiance.

Tout ce qu'il faut savoir sur la Coupe intercontinentale de la FIFA 2026

La Coupe intercontinentale suit un format en quatre étapes et cinq matches. La Coupe Afrique-Asie-Pacifique lance le tournoi, en opposant les champions de l'AFC et de la CAF au représentant de l'Océanie dans un mini-tableau à élimination directe de deux matches, avec une alternance annuelle des droits d'organisation entre l'Asie et l'Afrique. Le Derby des Amériques oppose ensuite le vainqueur de la CONCACAF Champions Cup au champion de la Copa Libertadores en un seul match. Les vainqueurs de ces deux affiches se retrouvent en Coupe Challenger de la FIFA sur terrain neutre, le vainqueur se qualifiant pour affronter le vainqueur de la Ligue des champions de l'UEFA, qui accède directement à la finale sans disputer de tour précédent.

Cinq des six places pour 2026 sont déjà attribuées. Al-Ahli s'est qualifié en tant que vainqueur de l'AFC Champions League Elite après avoir battu Machida Zelvia à Djeddah, Toluca a décroché le billet CONCACAF grâce à une victoire aux tirs au but contre Tigres, Mamelodi Sundowns a remporté la finale de la Ligue des champions de la CAF contre l'AS FAR, et Auckland FC a obtenu la place de l'Océanie en remportant la première OFC Professional League. Le Paris Saint-Germain participe en tant que champion d'Europe et tenant du titre de la Coupe intercontinentale après avoir conservé la Ligue des champions contre Arsenal aux tirs au but à Budapest, ce qui signifie qu'il accède de nouveau directement à la finale. La seule place encore vacante revient à l'Amérique du Sud, le champion de la Copa Libertadores 2026 devant encore être désigné plus tard dans l'année.