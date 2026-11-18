Le FC Copenhague reçoit Lugano le jeudi 10 décembre 2026 au Parken, à Copenhague.

Dans l’historique de leurs confrontations, Copenhague affiche 100 % de victoires face au club suisse, après avoir remporté leurs deux précédents duels. Le club danois s’est imposé 1-0 lors du match aller au stade Parken, le 19 septembre 2019, avant de décrocher une autre courte victoire 1-0 en Suisse, le 28 novembre 2019.

Laissez GOAL vous donner toutes les informations nécessaires pour obtenir des billets pour FC Copenhague-Lugano, notamment où les acheter et à quel prix.

Quand débute FC Copenhague-Lugano en Ligue Conférence ?

Le coup d’envoi de FC Copenhague-Lugano sera donné au Parken, à Copenhague, le jeudi 10 décembre 2026.

Ligue Conférence - Journée 5 10 déc. 2026 - 12:45 Parken

Comment acheter des billets pour FC Copenhague-Lugano en Ligue Conférence ?

Voici les possibilités d’achat de billets pour le prochain match de Ligue Conférence entre le FC Copenhague et Lugano :

1. Canaux officiels du club

Billetterie officielle du club : Acheter directement sur le site officiel ou auprès de la billetterie du FC Copenhague est le moyen principal et le plus fiable d’obtenir des billets au prix initial lorsqu’ils sont proposés aux membres, puis au grand public.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente de billets : Si les billets proposés par le club sont tous vendus, il est souvent possible de trouver des places classiques sur des plateformes de revente comme StubHub. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de vendre des billets pour les prochains matchs de Ligue Conférence une fois les contingents initiaux épuisés.

Combien coûtent les billets pour FC Copenhague-Lugano en Ligue Conférence ?

Voici le détail des prix des billets pour le match de Ligue Conférence entre le FC Copenhague et Lugano :

1. Canaux officiels du club

Places classiques (derrière les buts et dans les tribunes hautes) : de 22 € à 25 €

de 22 € à 25 € Places centrales et latérales (tribunes basses et emplacements offrant les meilleures vues) : de 40 € à 65 €

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets mis en vente par le club sont épuisés, des plateformes de revente comme StubHub proposent des billets à des prix déterminés par la demande :

Places classiques derrière les buts et dans les tribunes hautes : de 50 € à 55 €

de 50 € à 55 € Places latérales haut de gamme : de 75 € à 300 € et plus

FC Copenhague-Lugano en Ligue Conférence : Tout ce qu’il faut savoir

La forme du FC Copenhague et de Lugano

Copenhague aborde ce match en grande forme, avec quatre victoires et un nul lors de ses cinq dernières rencontres. Sa dernière sortie s’est soldée par une victoire 1-0 à domicile contre Brondby IF en Superliga, après un succès 2-1 face à Iberia 1999 en Ligue Conférence. Auparavant, le club avait gagné 2-0 sur le terrain de Soenderjyske et 3-0 contre Aarhus Fremad en coupe. L’équipe de Svensson a inscrit sept buts et n’en a encaissé que deux sur ces cinq matchs.

Le bilan des cinq derniers matchs de Lugano est plus contrasté. Le club a enchaîné trois victoires, dont un succès 2-5 sur le terrain de Getafe et une victoire 2-1 contre Bâle en championnat, mais son dernier match s’est terminé par une lourde défaite 5-0 face à Saint-Gall. Sur la scène européenne, il a battu le FK Kauno Zalgiris 3-0 lors de sa précédente rencontre de Ligue Conférence. Sur ces cinq matchs, Lugano a marqué 11 buts et en a encaissé neuf.

FC Copenhague-Lugano : Les dernières confrontations

La dernière rencontre entre les deux clubs remonte au 28 novembre 2019, en Ligue Europa, lorsque Copenhague s’est imposé 1-0 sur le terrain de Lugano. Les deux équipes s’étaient également affrontées plus tôt au cours de cette même campagne, avec une victoire 1-0 de Copenhague à domicile le 19 septembre 2019. Copenhague a remporté les deux confrontations répertoriées sans encaisser de but.