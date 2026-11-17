Al Ittihad accueille le Pakhtakor Tachkent le 23 novembre 2026 pour une affiche très attendue de la Ligue des champions Élite de l’AFC. Cette rencontre de phase de groupes à ne pas manquer se tiendra au King Abdullah Sports City, à Djeddah.

GOAL vous donne toutes les informations sur le match et le prix des places. Découvrez comment obtenir vos billets dès maintenant pour encourager votre équipe préférée au stade.

À quelle heure débute Al Ittihad-Pakhtakor Tachkent en Ligue des champions Élite de l’AFC ?

Al Ittihad-Pakhtakor Tachkent aura lieu le lundi 23 novembre 2026 au King Abdullah Sports City, à Djeddah. Le coup d’envoi est prévu à 22 h 15, heure d’Arabie saoudite.

AFC Champions League Elite - Journée 5 23 nov. 2026 - 13:15

Où acheter des billets pour Al Ittihad-Pakhtakor Tachkent ?

Pour obtenir des places, le mieux est de passer par les billetteries officielles des clubs et de la compétition, notamment la plateforme Webook. Il est toujours conseillé aux supporters de consulter d’abord les canaux officiels, à mesure que des places sont mises en vente à l’approche du match.

Si les places sont épuisées sur le site officiel, vous pouvez vous tourner vers la plateforme de revente Grintahub. Sa page dédiée aux billets pour cette rencontre de Ligue des champions Élite de l’AFC permet de consulter les places disponibles et de finaliser votre achat.

Combien coûtent les billets pour Al Ittihad-Pakhtakor Tachkent ?

Trouver le billet le moins cher est souvent la priorité des supporters locaux comme de ceux qui font le déplacement. Sur les billetteries officielles des clubs, les places standard pour cette rencontre débutent au tarif très abordable de 15 SAR et coûtent généralement jusqu’à 150 SAR pour les sièges en tribune basse.

Sur une plateforme de revente comme Grintahub, les prix commencent à environ 75 SAR pour les billets d’entrée générale. Pour profiter du tarif le plus bas, mieux vaut agir vite avant que la demande n’augmente à l’approche du match.

Al Ittihad-Pakhtakor Tachkent en Ligue des champions Élite de l’AFC : tout ce qu’il faut savoir

La forme d’Al Ittihad et du Pakhtakor Tachkent

Al Ittihad compte trois victoires, un nul et une défaite lors de ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues. Sa dernière sortie s’est soldée par une défaite 1-4 à domicile contre Al-Ain en Ligue des champions Élite de l’AFC. Auparavant, le club avait battu Al-Ettifaq 4-1 et Al Diriyah 2-0 en Saudi Pro League, et s’était imposé 2-1 sur le terrain du Neftchi Fargona en compétition continentale. Sur ces cinq matches, il a marqué neuf buts et en a encaissé dix.

Le Pakhtakor Tachkent a remporté deux de ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues, et en a perdu trois. Son résultat le plus récent est une victoire 3-1 contre Kokand 1912 en championnat d’Ouzbékistan, mais il avait auparavant subi une lourde défaite 2-6 face à Al Nassr en Ligue des champions Élite de l’AFC. Il s’est également incliné 1-0 contre Al Quwa Al Jawiya en compétition continentale. Sur cinq matches, le club ouzbek a marqué sept buts et en a encaissé onze.

Al Ittihad-Pakhtakor Tachkent : les dernières confrontations

La dernière rencontre entre les deux équipes remonte à mai 2012, lorsque le Pakhtakor Tachkent avait reçu Al Ittihad en Ligue des champions Élite de l’AFC et s’était incliné 1-2. Lors du match aller, plus tôt dans la saison, Al Ittihad l’avait emporté 4-0 à domicile. Sur les quatre confrontations recensées, Al Ittihad compte trois victoires et un nul, tandis que le Pakhtakor Tachkent n’a pas encore battu le club saoudien.