Le NK Celje reçoit l’Olympiacos le jeudi 10 décembre 2026 au Stadion Z'dezele, à Celje.

Le NK Celje et l’Olympiacos ne se sont encore jamais affrontés en compétition officielle. Cette rencontre de la phase de ligue sera donc une première européenne pour les deux clubs. Le club slovène de Celje cherchera à profiter de l’avantage du terrain et du soutien de son public pour signer un résultat marquant face à un adversaire habitué aux compétitions européennes.

Laissez GOAL vous donner toutes les informations nécessaires pour obtenir des billets pour NK Celje - Olympiacos, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand se joue NK Celje - Olympiacos en Ligue Europa ?

NK Celje - Olympiacos se joue au Stadion Z'dezele, à Celje, le jeudi 10 décembre 2026.

Ligue Europa - Journée 6 10 déc. 2026 - 15:00 Stadion Z'dezele

Comment acheter des billets pour NK Celje - Olympiacos en Ligue Europa ?

Voici les options disponibles pour acheter des billets pour le prochain match de Ligue Europa entre le NK Celje et l’Olympiacos :

1. Canaux officiels des clubs

Billetterie officielle du club : Les supporters locaux peuvent acheter leurs billets directement sur la billetterie officielle du NK Celje ou auprès des services du club, pour les places en tribunes générales du Stadion Z'dežele.

Les supporters locaux peuvent acheter leurs billets directement sur la billetterie officielle du NK Celje ou auprès des services du club, pour les places en tribunes générales du Stadion Z'dežele. Parcage visiteurs officiel : Les supporters de l’Olympiacos peuvent acheter des billets issus du contingent officiel sur la billetterie officielle de l’Olympiacos, conformément aux règles de l’UEFA concernant les supporters visiteurs.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente : Si les billets proposés par les clubs sont tous vendus, il est souvent possible de trouver des places en tribunes générales sur des plateformes de revente comme StubHub. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de revendre des billets pour les prochains matchs de Ligue Europa lorsque les contingents initiaux sont épuisés.

Combien coûtent les billets pour NK Celje - Olympiacos en Ligue Europa ?

Voici les prix des billets pour le match de Ligue Europa entre le NK Celje et l’Olympiacos :

1. Canaux officiels des clubs

Tribunes générales / tarif standard : À partir d’environ 86 €.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets mis en vente par les clubs sont épuisés, les plateformes de revente comme StubHub proposent des billets dont le prix dépend de la demande :

Revente standard (petit côté / grand côté) : Généralement entre 105 € et 118 € .

Généralement entre . Offres premium / très demandées : Les prix peuvent atteindre 243 €.

NK Celje - Olympiacos en Ligue Europa : tout ce qu’il faut savoir

La forme du NK Celje et de l’Olympiacos

Le NK Celje affiche une bonne forme récente, avec trois victoires, un nul et une défaite lors de ses cinq derniers matchs. Sa dernière rencontre s’est soldée par une victoire 1-2 sur le terrain de Radomlje en Prva Liga, après son succès 3-2 contre Sturm Graz en Ligue Europa. Auparavant, Celje avait fait match nul 2-2 contre Salzbourg en Europe et battu Nafta 4-0 en championnat. Sur ces cinq matchs, Celje a inscrit 10 buts et en a encaissé six.

L’Olympiacos est invaincu lors de ses cinq dernières rencontres, avec trois victoires et deux nuls. Son dernier résultat est un nul 1-1 contre le PAOK Thessalonique en Super League. Auparavant, il avait obtenu un nul 0-0 contre Rennes en Ligue Europa. Ses victoires précédentes contre Kifisia, GS Marko et Kalamata témoignent de sa confiance sur la scène nationale. Sur ces cinq matchs, l’Olympiacos a inscrit huit buts et en a encaissé un.

NK Celje - Olympiacos : historique récent des confrontations

Aucune donnée n’est disponible concernant de précédentes confrontations entre le NK Celje et l’Olympiacos.