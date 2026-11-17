Lyon reçoit l’Union Saint-Gilloise le jeudi 10 décembre 2026 au Groupama Stadium, à Lyon.

L’Olympique Lyonnais et la Royale Union Saint-Gilloise ne se sont encore jamais affrontés en compétition officielle. Ce match de Ligue Europa de l’UEFA sera donc leur toute première rencontre sur la scène européenne. Les deux clubs considèrent ce rendez-vous de fin d’année comme une étape cruciale pour décrocher une qualification directe ou une position favorable en vue de la phase à élimination directe.

Avec GOAL, découvrez tout ce qu’il faut savoir pour obtenir des billets pour Lyon-Union Saint-Gilloise, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand aura lieu Lyon-Union Saint-Gilloise en Ligue Europa ?

Lyon-Union Saint-Gilloise aura lieu le jeudi 10 décembre 2026 au Groupama Stadium, à Lyon.

Ligue Europa - Journée 6 10 déc. 2026 - 15:00 Groupama Stadium

Comment acheter des billets pour Lyon-Union Saint-Gilloise en Ligue Europa ?

Voici les possibilités d’achat de billets pour le prochain match de Ligue Europa entre Lyon et l’Union Saint-Gilloise :

1. Billetteries officielles des clubs

Billetterie officielle de l’Olympique Lyonnais : Acheter directement sur le site officiel ou au guichet du club lyonnais est la méthode la plus fiable et la plus sûre.

Acheter directement sur le site officiel ou au guichet du club lyonnais est la méthode la plus fiable et la plus sûre. Tribune visiteurs de l’Union Saint-Gilloise : Les supporters souhaitant prendre place dans le secteur réservé aux visiteurs doivent passer directement par la billetterie officielle de la Royale Union Saint-Gilloise pour connaître les règles d’attribution, les éventuelles obligations concernant les bons de voyage et les modalités de retrait.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente : Si les billetteries officielles des clubs affichent complet, des billets grand public sont souvent disponibles sur des plateformes de revente comme Ticombo. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de revendre des billets pour les prochains matchs de Ligue Europa lorsque les places initialement mises en vente sont épuisées.

Combien coûtent les billets pour Lyon-Union Saint-Gilloise en Ligue Europa ?

Voici le détail des prix des billets pour le match de Ligue Europa entre Lyon et l’Union Saint-Gilloise :

1. Billetteries officielles des clubs

Tribunes de supporters et virages : De 15 à 25 € .

De . Places standard en tribune intermédiaire et latérale : De 26 à 65 € .

De . Places grand public premium : Entre 76 et plus de 120 € .

Entre . VIP et hospitalités : De 150 à plus de 300 €.

2. Plateformes de revente de billets

Si tous les billets proposés par les clubs ont été vendus, des plateformes de revente comme https://go.skimresources.com?id=211948X1692227&xs=1&xcust=goal-tat&url=https://www.ticombo.com/en/sports-tickets/football-tickets/olympique-lyonnais-vs-royale-union-saint-gilloise-europa-league-3001748640/537c1a63-eba3-4256-9634-515cefad8b36?quantity=2 proposent des billets à des prix déterminés par la demande :

Tribune supérieure et revente de places grand public : À partir d’environ 35 à 55 € .

À partir d’environ . Revente de places en tribune intermédiaire et latérale : Généralement entre 70 et 150 € .

Généralement entre . Revente de places premium et centrales : De 160 à plus de 250 €.

Lyon-Union Saint-Gilloise en Ligue Europa : Tout ce qu’il faut savoir

La forme de Lyon et de l’Union Saint-Gilloise

Lyon compte une victoire, un nul et trois défaites lors de ses cinq derniers matchs officiels. Sa dernière sortie s’est soldée par une défaite 2-0 contre Brest en Ligue 1. Le club s’était également incliné 3-0 face à Hoffenheim en Ligue Europa plus tôt dans cette série. Seul motif de satisfaction : une victoire 2-0 contre Angers en championnat. Lyon a marqué cinq buts et en a encaissé six sur ces cinq rencontres.

L’Union Saint-Gilloise a remporté ses cinq derniers matchs officiels. Elle a battu Genk 1-0 lors de sa plus récente rencontre en première division belge, après s’être imposée 1-2 sur le terrain du Celta Vigo en Ligue Europa. Sa victoire 4-0 contre l’Hapoel Beer Sheva constitue le temps fort de cette série. L’Union a marqué 13 buts et n’en a encaissé que trois sur ces cinq matchs.

Lyon-Union Saint-Gilloise : Historique récent des confrontations

Aucune donnée sur les confrontations directes entre Lyon et l’Union Saint-Gilloise n’est actuellement disponible pour ce match.