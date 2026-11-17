Levski Sofia reçoit Lillestroem le jeudi 10 décembre 2026 au stade Vasil Levski, à Sofia.

Aucune confrontation entre Levski Sofia et Lillestroem n’est répertoriée dans les compétitions européennes officielles. Ce match sera donc une première pour les deux clubs. Tous deux traversent une période chargée, entre leurs championnats nationaux respectifs et les enjeux du football européen.

Laissez GOAL vous donner toutes les informations nécessaires pour obtenir des billets pour Levski Sofia-Lillestroem, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand aura lieu le match de Ligue Europa entre Levski Sofia et Lillestroem ?

Le match entre Levski Sofia et Lillestroem aura lieu le jeudi 10 décembre 2026 au stade Vasil Levski, à Sofia.

Ligue Europa - Journée 6 10 déc. 2026 - 15:00 Vasil Levski

Comment acheter des billets pour Levski Sofia-Lillestroem en Ligue Europa ?

Voici les options disponibles pour acheter des billets pour le prochain match de Ligue Europa entre Levski Sofia et Lillestroem :

1. Canaux officiels du club

Billetterie officielle du club : Achetez vos billets directement sur le site officiel de Levski Sofia ou à sa billetterie pour les secteurs habituels réservés aux supporters locaux et les billets d’entrée générale autorisés.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente : Si les billets proposés par le club sont tous épuisés, il est souvent possible de trouver des billets d’entrée générale sur des plateformes de revente comme StubHub. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de revendre des billets pour les prochains matchs de Ligue Europa lorsque les contingents initiaux sont épuisés.

Combien coûtent les billets pour Levski Sofia-Lillestroem en Ligue Europa ?

Voici les prix des billets pour le match de Ligue Europa entre Levski Sofia et Lillestroem :

1. Canaux officiels du club

Billets standard / entrée générale : de 8 € à 25 €.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets mis en vente par le club sont épuisés, des plateformes de revente comme StubHub proposent des billets à des prix qui dépendent de la demande :

Places standard à la revente : à partir de 55 € à 90 € et plus.

Levski Sofia-Lillestroem en Ligue Europa : tout ce qu’il faut savoir

La forme de Levski Sofia et de Lillestroem

Levski Sofia compte trois victoires, un nul et une défaite sur ses cinq derniers matchs. Sa rencontre la plus récente s’est soldée par une défaite 3-0 à domicile contre le CSKA Sofia en Première Ligue professionnelle, mais le club s’était auparavant relancé en Europe avec une victoire 1-0 contre Jagiellonia Bialystok. Il s’est aussi imposé 1-2 sur le terrain du Viktoria Plzen en Ligue Europa, montrant sa capacité à obtenir des résultats à l’extérieur en compétition européenne. Sur ces cinq matchs, Levski a marqué cinq buts et en a encaissé six.

Lillestroem est en grande forme, avec quatre victoires lors de ses cinq derniers matchs. Cette série comprend un succès 3-2 contre Aalesund, une victoire 0-1 sur le terrain de Start et un succès 3-2 contre Brann en Eliteserien. Sa seule défaite, sur le score de 1-0, a été concédée contre le Viktoria Plzen en Ligue Europa. Le club norvégien a marqué neuf buts et en a encaissé six sur ces cinq rencontres, reflet d’une approche offensive.

Levski Sofia-Lillestroem : les confrontations récentes

Aucune donnée n’est disponible sur d’éventuelles confrontations précédentes entre Levski Sofia et Lillestroem. Ce match n’aura donc aucun précédent récent.