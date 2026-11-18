KuPS reçoit le CSKA Sofia le jeudi 10 décembre 2026 au Tamme Stadium, à Kuopio.

Cette rencontre de Ligue Conférence de l’UEFA sera le premier affrontement officiel entre KuPS et le CSKA Sofia en compétition européenne. Sans rivalité historique ni confrontation passée sur laquelle s’appuyer, les deux entraîneurs devront se fier uniquement à la forme européenne actuelle de leur équipe et à leurs ajustements tactiques pour décrocher trois points essentiels.

Laissez GOAL vous expliquer tout ce qu’il faut savoir pour obtenir des billets pour KuPS-CSKA Sofia, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand a lieu KuPS-CSKA Sofia en Ligue Conférence ?

Le coup d’envoi de KuPS-CSKA Sofia sera donné le jeudi 10 décembre 2026 au Tamme Stadium, à Kuopio.

Ligue Conférence - Journée 5 10 déc. 2026 - 12:45 Tamme Stadium

Comment acheter des billets pour KuPS-CSKA Sofia en Ligue Conférence ?

Voici les possibilités d’achat de billets pour le prochain match de Ligue Conférence entre KuPS et le CSKA Sofia :

1. Canaux officiels du club

Billetterie officielle du club : Acheter directement ses places auprès des canaux officiels de billetterie de KuPS est le moyen principal et le plus fiable d’obtenir des billets autorisés.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente : Si tous les billets proposés officiellement par le club sont épuisés, il est souvent possible de trouver des places standard sur des plateformes de revente telles que StubHub. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de vendre des billets pour les prochains matches de Ligue Conférence lorsque les contingents de la billetterie officielle sont épuisés.

Combien coûtent les billets pour KuPS-CSKA Sofia en Ligue Conférence ?

Voici le détail des prix des billets pour le match de Ligue Conférence entre KuPS et le CSKA Sofia :

1. Canaux officiels du club

Places standard : À partir d’environ 17,60 €.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets officiels vendus par le club sont épuisés, les plateformes de revente telles que StubHub proposent des billets à des prix déterminés par la demande :

Tribunes supérieures et places standard : Les prix commencent généralement autour de 65 à 75 €.

Les prix commencent généralement autour de Places premium en bord de terrain : Les prix vont souvent de 100 à plus de 250 €.

KuPS-CSKA Sofia en Ligue Conférence : Tout ce qu’il faut savoir

La forme de KuPS et du CSKA Sofia

KuPS n’a remporté aucun de ses cinq derniers matches, avec deux nuls et trois défaites. Son résultat le plus récent est une défaite 0-2 contre le FC Inter Turku en Veikkausliga. Sur ces cinq rencontres, KuPS a inscrit trois buts et en a encaissé sept, même si son nul 0-0 face à La Gantoise en Ligue Conférence a montré qu’il pouvait être difficile de trouver la faille dans sa défense.

Le CSKA Sofia a obtenu de meilleurs résultats, avec deux victoires, deux nuls et une défaite lors de ses cinq dernières sorties. Il a battu le Levski Sofia 3-0 lors de son match le plus récent et s’est également imposé 2-0 contre Ludogorets Razgrad en Première Ligue professionnelle. Sa seule défaite est survenue contre le Panathinaïkos en Ligue Conférence. Sur cette série de cinq matches, le CSKA Sofia a marqué huit buts et en a encaissé cinq.

KuPS-CSKA Sofia : Les confrontations précédentes

Aucune donnée n’est disponible sur de précédentes confrontations entre KuPS et le CSKA Sofia. Ce match servira de référence pour les futures rencontres entre les deux clubs.