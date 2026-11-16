Parmi les grandes rivalités du football anglais, le derby de la Mersey entre Liverpool et Everton occupe toujours une place de choix. Il passionne les supporters depuis des générations et continuera de le faire pendant de nombreuses années.

Le prochain affrontement entre Everton et Liverpool aura lieu au Hill Dickinson Stadium le dimanche 29 novembre, et vous pouvez dès aujourd’hui réserver vos billets pour le match.

Avec des joueurs comme Bradley Barcola, Alexander Isak, Virgil van Dijk, Kiernan Dewsbury-Hall et James Tarkowski attendus sur le terrain, cette nouvelle rencontre entre les deux géants de la Mersey s’annonce incontournable.

Mais comment assister en personne à ce derby ? GOAL passe en revue toutes les options pour obtenir des billets pour Everton-Liverpool, notamment les points de vente et les prix.

Quand aura lieu le prochain derby de la Mersey ?

Date Match (heure locale) Billets Stade (ville) Dimanche 29 novembre Premier League : Everton-Liverpool (12 h 00 GMT) Billets Hill Dickinson Stadium (Liverpool) 30/31 janvier Premier League : Liverpool-Everton (horaire à confirmer) Billets Anfield (Liverpool)

Comment acheter des billets pour Everton-Liverpool en Premier League

Les billets officiels pour le match de Premier League entre Everton et Liverpool, le 29 novembre, peuvent être achetés directement auprès des clubs ou d’un partenaire de voyage agréé. Sans surprise, il n’y a pratiquement pas de vente au grand public pour ce derby de la Mersey très demandé.

Supporters à domicile (quota d’Everton) : Les billets officiels peuvent être achetés directement sur la billetterie en ligne officielle d’Everton. Pour y avoir droit, il faut disposer d’une adhésion officielle active au club.

: Les billets officiels peuvent être achetés directement sur la billetterie en ligne officielle d’Everton. Pour y avoir droit, il faut disposer d’une adhésion officielle active au club. Supporters visiteurs (quota de Liverpool) : Les billets officiels pour le secteur visiteurs sont vendus exclusivement sur la billetterie officielle du Liverpool FC aux supporters remplissant les critères requis concernant les déplacements précédents.

Mode d’achat / catégorie de supporters Début de la vente Mode d’attribution des billets Tirage au sort pour les supporters d’Everton (membres Forever Blue+) Lundi 2 novembre Les membres s’inscrivent à un tirage au sort dont les inscriptions se terminent le vendredi 6 novembre Vente aux membres d’Everton (Forever Blue) Après la clôture du tirage au sort Les billets retournés ou restants sont mis en vente aux membres Forever Blue selon le principe du premier arrivé, premier servi. Quota visiteurs de Liverpool (supporters remplissant les critères) Lundi 9 novembre Les supporters éligibles munis d’un lien individuel peuvent acheter leurs billets en ligne de 13 h à 17 h

Les supporters peuvent également acheter des billets pour Everton-Liverpool, le derby de la Mersey, sur le marché secondaire. StubHub est l’une des principales plateformes pour ceux qui cherchent des places par d’autres moyens et constitue une option fiable pour les supporters espérant trouver des billets à la dernière minute.

Combien coûtent les billets pour Everton-Liverpool en Premier League ?

Les billets officiels pour le derby de la Mersey entre Everton et Liverpool au Hill Dickinson Stadium relèvent de la catégorie A d’Everton.

Les billets grand public au tarif officiel pour les supporters à domicile coûtent entre 55 £ et 75 £ pour les adultes, tandis que ceux destinés aux supporters visiteurs sont plafonnés au tarif standard de 30 £ fixé par la Premier League.

Voici le détail des tarifs officiels des billets pour un match de Premier League de catégorie A à Everton :

Emplacement et tribune Tarif adulte Tarifs réduits Tribunes Est et Ouest (le long des lignes de touche) 75 £ 52 £ à 56 £ Tribune Sud (secteur animé des supporters à domicile / niveau supérieur) 71 £ 52 £ Tribune Nord (secteur des supporters à domicile derrière le but) 67 £ 50 £ Tribune familiale 55 £ à 63 £ 19 £

Consultez la billetterie officielle du club pour obtenir des informations complémentaires, ou les sites de revente comme StubHub pour connaître les disponibilités actuelles.

Tout savoir sur le Hill Dickinson Stadium

Le Hill Dickinson Stadium est l’enceinte ultramoderne de l’Everton Football Club. Situé sur les quais de Bramley-Moore, au bord de la Mersey à Liverpool, il peut accueillir 52 769 spectateurs.

Officiellement inauguré en 2025, il a mis fin aux 133 années passées par Everton à Goodison Park. C’est l’un des stades les plus avancés sur le plan technologique et les plus remarquables sur le plan architectural du sport britannique.

Pendant plus de vingt ans, Everton a activement cherché une enceinte moderne pour remplacer Goodison Park, enclavé dans la ville. Après l’échec de projets à King’s Dock et à Kirkby, le club a obtenu en 2017 le site de Bramley-Moore Dock, alors en partie à l’abandon. Les travaux ont commencé en août 2021 et se sont achevés en décembre 2024.

Les moments marquants au Hill Dickinson Stadium

Everton U18 1-2 Wigan U18 (février 2025) : Le tout premier événement test du stade, devant 10 000 supporters. Entré en jeu, Ray Robert a inscrit le premier but de l’histoire d’Everton dans cette enceinte.

: Le tout premier événement test du stade, devant 10 000 supporters. Entré en jeu, Ray Robert a inscrit le premier but de l’histoire d’Everton dans cette enceinte. Everton 2-0 Brighton & Hove Albion (août 2025) : Le premier match officiel de Premier League. Iliman Ndiaye a marqué le premier but historique du club en championnat dans le stade, sur une passe décisive de Jack Grealish.

: Le premier match officiel de Premier League. Iliman Ndiaye a marqué le premier but historique du club en championnat dans le stade, sur une passe décisive de Jack Grealish. Magic Weekend de Super League (juillet 2026) : Un grand festival de rugby à XIII organisé sur deux jours, qui a attiré un nombre record de 82 925 spectateurs sur l’ensemble du week-end.

Stade hôte de l’Euro 2028 : L’enceinte a déjà été retenue parmi les principaux stades hôtes du prochain Euro 2028 de l’UEFA. Elle doit accueillir quatre matches de la phase de groupes et un huitième de finale.

Everton-Liverpool : Tout savoir sur le derby de la Mersey

Everton-Liverpool : Le bilan des derniers derbys de la Mersey

Le derby de la Mersey est l’une des affiches les plus riches en histoire, les plus passionnées et les plus disputées du football mondial. Opposant Liverpool à Everton, il détient le record du derby de première division anglaise disputé sans interruption depuis le plus longtemps : les deux équipes se sont affrontées chaque saison depuis 1962-1963.

À l’issue de leurs rencontres les plus récentes, Liverpool domine le bilan historique. Sur les 248 matches disputés entre les deux équipes, Liverpool en a remporté 102, Everton 68, et 78 se sont terminés par un match nul.

La dernière confrontation entre les rivaux de la ville a eu lieu en avril 2026. Liverpool a battu Everton 2-1 lors du tout premier derby de la Mersey disputé dans le nouveau Hill Dickinson Stadium d’Everton.