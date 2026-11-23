Parmi les grandes rivalités du football anglais, le derby de la Mersey entre Liverpool et Everton occupe toujours une place de choix. Il passionne les supporters depuis des générations et continuera de le faire pendant de nombreuses années.

Le prochain affrontement entre Everton et Liverpool aura lieu au Hill Dickinson Stadium le dimanche 29 novembre. Vous pouvez dès aujourd’hui réserver vos billets pour le match.

Avec des joueurs comme Bradley Barcola, Alexander Isak, Virgil van Dijk, Kiernan Dewsbury-Hall et James Tarkowski attendus sur le terrain, cette nouvelle rencontre entre les deux géants de la Mersey s’annonce incontournable.

Mais comment assister à ce derby en personne ? GOAL fait le point sur les différentes possibilités d’acheter des billets pour Everton-Liverpool, les points de vente et les prix.

Quand aura lieu le prochain derby de la Mersey ?

Date Match (heure locale) Billets Stade (ville) Dimanche 29 novembre Premier League : Everton-Liverpool (12 h GMT) Billets Hill Dickinson Stadium (Liverpool) 30 ou 31 janvier Premier League : Liverpool-Everton (horaire à confirmer) Billets Anfield (Liverpool)

Comment acheter des billets pour Everton-Liverpool en Premier League

Les billets officiels pour le match de Premier League entre Everton et Liverpool du 29 novembre peuvent être achetés directement auprès des clubs ou d’un partenaire de voyage agréé. Sans surprise, il n’y a pratiquement pas de vente au grand public pour ce derby de la Mersey très demandé.

Supporters à domicile (quota Everton) : les billets officiels peuvent être achetés directement sur la billetterie en ligne officielle d’Everton. Pour y avoir accès, il faut disposer d’une adhésion active au club.

: les billets officiels peuvent être achetés directement sur la billetterie en ligne officielle d’Everton. Pour y avoir accès, il faut disposer d’une adhésion active au club. Supporters visiteurs (quota Liverpool) : les billets officiels pour le secteur visiteur sont vendus exclusivement sur la billetterie officielle du Liverpool FC aux supporters remplissant les critères requis concernant les précédents déplacements.

Mode d’achat / supporters concernés Début de la vente Mode d’attribution des billets Tirage au sort pour les places à domicile d’Everton (membres Forever Blue+) Lundi 2 novembre Les membres s’inscrivent à un tirage au sort dont les inscriptions se terminent le vendredi 6 novembre. Vente aux autres membres d’Everton (Forever Blue) Après la fin du tirage au sort Les billets restitués ou restants sont mis en vente aux membres Forever Blue selon le principe du premier arrivé, premier servi. Quota visiteurs de Liverpool (supporters remplissant les critères) Lundi 9 novembre Les supporters éligibles disposant d’un lien unique peuvent acheter leur billet en ligne entre 13 h et 17 h.

Les supporters peuvent également acheter des billets pour Everton-Liverpool, le derby de la Mersey, sur le marché secondaire. StubHub est l’une des principales plateformes pour obtenir des places par d’autres moyens et constitue une option fiable pour les supporters qui espèrent trouver des billets à la dernière minute.

Combien coûtent les billets pour Everton-Liverpool en Premier League ?

Les billets officiels pour le derby de la Mersey entre Everton et Liverpool au Hill Dickinson Stadium relèvent de la catégorie A d’Everton.

Les billets à tarif officiel pour les supporters à domicile coûtent entre 55 £ et 75 £ pour les adultes. Le prix des billets visiteurs est plafonné à 30 £, conformément au tarif standard de la Premier League.

Voici le détail des tarifs officiels des billets pour un match de Premier League de catégorie A à Everton :

Emplacement et tribune Tarif adulte Tarifs réduits Tribunes est et ouest (le long des lignes de touche) 75 £ 52 £ à 56 £ Tribune sud (tribune des supporters locaux les plus fervents / étage supérieur) 71 £ 52 £ Tribune nord (derrière le but, côté supporters locaux) 67 £ 50 £ Tribune familiale 55 £ à 63 £ 19 £

Consultez la billetterie officielle du club pour obtenir des informations supplémentaires, ou les sites de revente comme StubHub pour connaître les disponibilités actuelles.

Tout savoir sur le Hill Dickinson Stadium

Le Hill Dickinson Stadium est le stade ultramoderne de l’Everton Football Club. Situé au bord de l’eau, à Bramley-Moore Dock, sur les rives de la Mersey à Liverpool, il peut accueillir 52 769 spectateurs.

Officiellement inauguré en 2025, il a mis fin aux 133 années passées par Everton à Goodison Park. Il compte parmi les enceintes sportives les plus avancées sur le plan technologique et les plus remarquables sur le plan architectural au Royaume-Uni.

Pendant plus de vingt ans, Everton a activement cherché un stade moderne pour remplacer Goodison Park, enclavé dans son quartier. Après l’échec des projets de King’s Dock et de Kirkby, le club a obtenu en 2017 le site de Bramley-Moore Dock, alors en partie à l’abandon. La construction a débuté en août 2021 et s’est achevée en décembre 2024.

Les moments marquants du Hill Dickinson Stadium

Everton U18 1-2 Wigan U18 (février 2025) : le tout premier événement test du stade, devant 10 000 supporters. Entré en cours de jeu, Ray Robert a inscrit le premier but de l’histoire d’Everton dans cette enceinte.

: le tout premier événement test du stade, devant 10 000 supporters. Entré en cours de jeu, Ray Robert a inscrit le premier but de l’histoire d’Everton dans cette enceinte. Everton 2-0 Brighton & Hove Albion (août 2025) : le premier match officiel de Premier League. Iliman Ndiaye a marqué le premier but historique en championnat sur une passe décisive de Jack Grealish.

: le premier match officiel de Premier League. Iliman Ndiaye a marqué le premier but historique en championnat sur une passe décisive de Jack Grealish. Super League Magic Weekend (juillet 2026) : un grand rendez-vous de rugby à XIII sur deux jours, qui a attiré un nombre record de 82 925 spectateurs sur l’ensemble du week-end.

Stade hôte de l’Euro 2028 : l’enceinte a déjà été choisie parmi les principaux stades hôtes du prochain Euro 2028 de l’UEFA. Elle doit accueillir quatre matches de la phase de groupes et un huitième de finale.

Everton-Liverpool : tout savoir sur le derby de la Mersey

Everton-Liverpool : le bilan des confrontations dans le derby de la Mersey

Le derby de la Mersey est l’une des affiches les plus chargées d’histoire, les plus passionnées et les plus disputées du football mondial. Opposant Liverpool à Everton, il détient le record du derby de première division anglaise disputé sans interruption depuis le plus longtemps : les deux clubs se rencontrent chaque saison depuis 1962-1963.

Au terme de leurs confrontations les plus récentes, Liverpool domine le bilan historique. Sur les 248 matches disputés entre les deux équipes, Liverpool en a remporté 102, Everton 68, et 78 se sont soldés par un match nul.

Le dernier affrontement entre les rivaux de la même ville a eu lieu en avril 2026. Liverpool a battu Everton 2-1 lors du tout premier derby de la Mersey disputé dans le nouveau Hill Dickinson Stadium d’Everton.