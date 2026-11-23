Al-Wasl affronte Al Ittihad lors d’un match très attendu de la phase de groupes de la Ligue des champions Élite de l’AFC. La rencontre se déroulera au Zabeel Stadium, à Dubaï, et offrira aux Émirats arabes unis une affiche de haut niveau sur la scène continentale.

GOAL vous donne toutes les informations nécessaires sur le match et le prix des places. Voici comment obtenir vos billets dès maintenant pour soutenir votre équipe préférée dans les tribunes.

Quand a lieu le coup d’envoi d’Al-Wasl - Al Ittihad en Ligue des champions Élite de l’AFC ?

Le coup d’envoi d’Al-Wasl - Al Ittihad sera donné le lundi 7 décembre 2026 à 20 h, heure saoudienne, au Zabeel Stadium de Dubaï.

AFC Champions League Elite - Journée 6 7 déc. 2026 - 11:00

Où acheter des billets pour Al-Wasl - Al Ittihad ?

Pour réserver vos places, privilégiez les billetteries officielles des clubs et de la compétition, notamment la plateforme Platinumlist. Il est conseillé aux supporters de consulter d’abord les canaux officiels pour connaître les places proposées en prévente et lors de la vente générale à l’approche du match.

Si les billets sont épuisés sur le site officiel, vous pouvez vous tourner vers la plateforme de revente Grintahub. Vous pouvez y consulter les places disponibles et acheter vos billets pour ce match de Ligue des champions Élite de l’AFC sur la page consacrée à la rencontre.

Combien coûtent les billets pour Al-Wasl - Al Ittihad ?

Trouver le billet le moins cher est souvent la priorité des supporters locaux comme de ceux qui font le déplacement. Sur les canaux officiels des clubs, les billets standard pour ce match sont proposés à partir de 30 SAR et coûtent généralement jusqu’à 150 SAR pour des places dans les tribunes basses.

Sur une plateforme de revente comme Grintahub, les billets d’entrée générale sont proposés à partir d’environ 60 SAR. Mieux vaut réserver rapidement pour profiter des prix les plus bas avant que la demande n’augmente à l’approche du match.

Al-Wasl - Al Ittihad en Ligue des champions Élite de l’AFC : tout ce qu’il faut savoir

La forme d’Al-Wasl et d’Al Ittihad

Al-Wasl compte deux victoires, deux défaites et un match nul lors de ses cinq dernières rencontres, toutes compétitions confondues. Son résultat le plus récent est une défaite 2-1 contre Al-Jazira en ADNOC Pro League. Lors de sa sortie précédente, le club avait battu Al Quwa Al Jawiya 4-3 en Ligue des champions Élite de l’AFC. Il s’était également imposé 0-2 sur le terrain de Baniyas. En cinq matches, Al-Wasl a marqué neuf buts et en a encaissé onze.

Al Ittihad compte trois victoires, un match nul et une défaite lors de ses cinq dernières rencontres, toutes compétitions confondues. Son résultat le plus récent est une défaite 1-4 à domicile contre Al-Ain en Ligue des champions Élite de l’AFC. Auparavant, le club avait battu Al-Ettifaq 4-1 et Al Diriyah 2-0 en championnat saoudien, puis s’était imposé 2-1 sur le terrain de Neftchi Fargona en compétition continentale. En cinq matches, Al Ittihad a marqué neuf buts et en a encaissé dix.

Al-Wasl - Al Ittihad : les dernières confrontations directes

Aucune donnée sur les cinq dernières confrontations entre Al-Wasl et Al Ittihad n’est actuellement disponible. D’autres précisions seront ajoutées lorsque les résultats auront été confirmés.