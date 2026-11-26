Al Ittihad reçoit Al Ahli le jeudi 26 novembre 2026 à la Cité sportive du roi Abdallah, à Djeddah.

Lors de leur dernière confrontation en Saudi Pro League, le 6 mars 2026, Al Ahli s'est imposé 3-1 face à son rival de la même ville. Al Ahli a pris l'ascendant lors de leurs récents duels, avec quatre victoires et un match nul sur ses six derniers matches de championnat contre Al Ittihad.

Découvrez grâce à GOAL tout ce qu'il faut savoir pour obtenir des billets pour Al Ittihad-Al Ahli, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand se joue Al Ittihad-Al Ahli en Saudi Pro League ?

Al Ittihad-Al Ahli se joue à la Cité sportive du roi Abdallah, à Djeddah, le jeudi 26 novembre 2026.

Saudi Pro League - Journée 15 11 déc. 2026 - 12:30 King Abdullah Sports City

Comment acheter des billets pour Al Ittihad-Al Ahli en Saudi Pro League ?

D'après les informations de billetterie concernant ce match, voici les possibilités pour acheter des billets pour Al Ittihad-Al Ahli :

1. Canaux officiels des clubs

Billetteries officielles des clubs : Vous pouvez acheter vos billets directement sur les portails de billetterie ou les sites officiels d'Al Ittihad et d'Al Ahli avant le match.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente : Si les billets proposés par les clubs sont tous épuisés, il est souvent possible de trouver des billets en vente libre sur des plateformes de revente comme Grintahub. Ces plateformes permettent aux supporters d'acheter et de vendre des billets pour les prochains matches de Saudi Pro League lorsque les places proposées initialement sont épuisées.

Combien coûtent les billets pour Al Ittihad-Al Ahli en Saudi Pro League ?

Voici les prix des billets pour le match de Saudi Pro League entre Al Ittihad et Al Ahli :

1. Canaux officiels des clubs

Places standard en tribune haute : À partir d'environ 59 SAR pour une place en tribune haute.

À partir d'environ pour une place en tribune haute. Places en vente libre / tribunes basses : Généralement entre 60 et 150 SAR .

Généralement entre . Catégories premium et places en bord de terrain : Généralement entre 250 et 600 SAR .

Généralement entre . Formules VIP et hospitalité : Peuvent coûter 1 000 SAR ou plus selon la formule.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets vendus directement par les clubs sont épuisés, des plateformes de revente comme Grintahub proposent des billets à des prix qui varient selon la demande :

Revente de places standard / tribune haute : À partir d'environ 350 à 550 SAR .

À partir d'environ . Revente de places premium en tribune basse : Souvent entre 900 et plus de 2 000 SAR.

Al Ittihad-Al Ahli en Saudi Pro League : tout ce qu'il faut savoir

La forme d'Al Ittihad et d'Al Ahli

Al Ittihad compte trois victoires, un match nul et une défaite sur ses cinq derniers matches. Sa dernière sortie s'est soldée par une victoire 2-0 à domicile contre Al Diriyah en Saudi Pro League le 23 octobre, après un succès 4-1 sur le terrain d'Al-Ettifaq. Sa seule défaite sur cette période a eu lieu en Ligue des champions Élite de l'AFC, face à Shabab Al-Ahli Dubai (2-1). Sur ces cinq matches, Al Ittihad a inscrit 10 buts et en a encaissé quatre.

Al Ahli a remporté quatre de ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues. Son dernier résultat est une victoire 4-1 contre Al Khaleej en Saudi Pro League le 23 octobre. Le club s'est également imposé 4-0 sur le terrain d'Al Fateh. Sa seule défaite est survenue contre Mamelodi Sundowns en Coupe intercontinentale de la FIFA. Al Ahli a inscrit 13 buts et en a encaissé cinq lors de ces cinq rencontres.

Al Ittihad-Al Ahli : les dernières confrontations

Le dernier duel entre les deux équipes s'est terminé par une victoire 3-1 d'Al Ahli à domicile en Saudi Pro League, le 6 mars 2026. Sur leurs cinq dernières confrontations, Al Ahli compte trois victoires, Al Ittihad une, et un match s'est achevé sur un nul. Le seul succès d'Al Ittihad sur cette période a été obtenu à domicile en octobre 2024, sur le score de 1-0.