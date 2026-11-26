Al-Faisaly reçoit Al Khaleej le jeudi 26 novembre 2026 à la Majmaah Sports City, à Al Majma'ah.

La dernière rencontre officielle entre Al-Faisaly et Al Khaleej remonte à janvier 2019, en Coupe du Roi. Al Khaleej s'était imposé 2-1 après prolongation. Al-Faisaly accueillera cette rencontre au stade Majmaah Sports City et tentera de profiter de l'avantage du terrain pour prendre des points précieux.

Laissez GOAL vous expliquer tout ce qu'il faut savoir pour obtenir des billets pour Al-Faisaly - Al Khaleej, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand aura lieu Al-Faisaly - Al Khaleej en Saudi Pro League ?

Al-Faisaly - Al Khaleej aura lieu à la Majmaah Sports City, à Al Majma'ah, le jeudi 26 novembre 2026.

Saudi Pro League - Journée 15 10 déc. 2026 - 09:45 Majmaah Sports City

Comment acheter des billets pour Al-Faisaly - Al Khaleej en Saudi Pro League ?

Voici les possibilités et les démarches pour acheter des billets pour le prochain match de Saudi Pro League entre Al-Faisaly et Al Khaleej :

1. Canaux officiels des clubs

Billetteries officielles des clubs : À l'approche du match, consultez les sites officiels et les réseaux sociaux d'Al-Faisaly et d'Al Khaleej. Les clubs y annoncent souvent la mise en vente des billets et publient des liens d'achat directs pour leurs supporters à domicile comme à l'extérieur.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente : Si tous les billets proposés officiellement par les clubs sont vendus, il est souvent possible de trouver des places classiques sur des plateformes de revente telles que Grintahub. Ces plateformes permettent aux supporters d'acheter et de revendre des billets pour les prochains matchs de Saudi Pro League lorsque les contingents initiaux sont épuisés.

Combien coûtent les billets pour Al-Faisaly - Al Khaleej en Saudi Pro League ?

Voici les différentes gammes de prix des billets pour le match de Saudi Pro League entre Al Ittihad et Al Ahli :

1. Canaux officiels des clubs

Places classiques : Généralement de 10 à 30 SAR .

Généralement de . Places de catégorie intermédiaire et en tribune latérale : Généralement de 40 à 80 SAR .

Généralement de . Places VIP et premium : Généralement de 100 à 250 SAR et plus.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets vendus officiellement par les clubs sont épuisés, des plateformes de revente telles que Grintahub proposent des billets dont le prix dépend de la demande :

Places classiques et en tribune haute à la revente : À partir de 50 à 170 SAR , selon les offres.

À partir de , selon les offres. Places en tribune latérale et dans les blocs centraux à la revente : De 200 à 500 SAR et plus .

De . Formules VIP et hospitalité à la revente : De 1 000 à 1 500 SAR et plus.

Al-Faisaly - Al Khaleej en Saudi Pro League : tout ce qu'il faut savoir

La forme d'Al-Faisaly et d'Al Khaleej

Sur ses cinq derniers matchs de Saudi Pro League, Al-Faisaly compte une victoire, deux nuls et deux défaites, avec sept buts marqués et huit encaissés. Sa dernière rencontre s'est soldée par une défaite 3-1 contre Al Nassr. Le club s'était également incliné 3-1 face à Al Ittihad plus tôt dans cette série. Le nul contre Al Shabab et celui sans but face à Al-Ettifaq montrent que l'équipe sait arracher des résultats, mais son bilan défensif reste préoccupant.

Al Khaleej a remporté deux de ses cinq derniers matchs, pour deux nuls et une défaite. Sa dernière rencontre s'est achevée par un revers 4-1 contre Al Ahli. Auparavant, le club s'était imposé 3-2 sur le terrain d'Al Fateh et avait battu Al-Fayha 2-0, montrant sa capacité à marquer à l'extérieur. Il avait aussi fait match nul 1-1 contre Al-Ettifaq et Al Nassr lors de rencontres précédentes, prenant des points face à des adversaires solides.

Al-Faisaly - Al Khaleej : les dernières confrontations

La dernière confrontation entre les deux clubs a eu lieu en janvier 2019, en Coupe du Roi, et s'est conclue par une victoire 2-1 d'Al Khaleej contre Al-Faisaly. Sur les cinq derniers face-à-face recensés, Al-Faisaly compte deux victoires, Al Khaleej deux également, et un match s'est terminé par un nul. Historiquement, les deux équipes font jeu égal.