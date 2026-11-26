Al Diriyah reçoit Al-Fayha le jeudi 26 novembre 2026 à l’Al-Awwal Park de Riyad.

Al-Fayha aborde cette rencontre avec une expérience plus solide de l’élite, après avoir consolidé sa place en Saudi Pro League ces dernières années. Al Diriyah ayant passé la grande majorité de son histoire hors de la première division, les confrontations officielles entre les deux clubs sont exceptionnellement rares.

Laissez GOAL vous donner toutes les informations nécessaires pour obtenir des billets pour Al Diriyah - Al-Fayha, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand a lieu Al Diriyah - Al-Fayha en Saudi Pro League ?

Le coup d’envoi d’Al Diriyah - Al-Fayha sera donné le jeudi 26 novembre 2026 à l’Al-Awwal Park de Riyad.

Saudi Pro League - Journée 15 10 déc. 2026 - 12:30 Al-Awwal Park

Comment acheter des billets pour Al Diriyah - Al-Fayha en Saudi Pro League ?

Selon les informations disponibles sur la billetterie de ce prochain match, voici les possibilités pour acheter des billets pour Al Diriyah - Al-Fayha :

1. Canaux officiels des clubs

Billetterie officielle des clubs : Consultez les sites officiels ou les plateformes de billetterie d’Al Diriyah et d’Al-Fayha. Les clubs mettent généralement en vente les billets pour leurs matches à domicile directement auprès de leurs partenaires officiels ou sur leurs propres plateformes.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente : Si tous les billets proposés par les clubs sont épuisés, il est souvent possible de trouver des places en catégorie standard sur des plateformes de revente comme Grintahub. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de revendre des billets pour les prochains matches de Saudi Pro League lorsque les stocks initiaux sont épuisés.

Combien coûtent les billets pour Al Diriyah - Al-Fayha en Saudi Pro League ?

Voici les prix des billets pour le match de Saudi Pro League entre Al Diriyah et Al-Fayha :

1. Canaux officiels des clubs

Places en catégorie standard : 10 à 30 SAR.

10 à 30 SAR. Places en catégorie intermédiaire et sur les côtés du terrain : 30 à 80 SAR.

30 à 80 SAR. Places premium et prestations VIP : 100 à plus de 250 SAR.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets vendus par les clubs sont épuisés, les plateformes de revente comme Grintahub proposent des billets à des prix déterminés par la demande :

Places standard / catégorie 3 : 150 à 400 SAR.

150 à 400 SAR. Places sur les côtés du terrain / premium : 400 à plus de 1 800 SAR.

Al Diriyah - Al-Fayha en Saudi Pro League : tout ce qu’il faut savoir

La forme d’Al Diriyah et d’Al-Fayha

Al Diriyah aborde cette rencontre avec un bilan récent contrasté : deux défaites, deux nuls et une victoire lors de ses cinq derniers matches de Saudi Pro League. Son dernier match s’est soldé par une défaite 2-0 contre Al Ittihad, et le club a également perdu 3-0 face à Al Nassr durant cette série. Sa seule victoire, 1-0 contre Al Riyadh, reste le point positif. Les nuls face à Al-Taawoun et Abha complètent une série qui montre une équipe capable de prendre des points, sans parvenir à le faire régulièrement.

La forme d’Al-Fayha témoigne d’une irrégularité similaire. Lors de ses cinq derniers matches, le club a enregistré un nul, deux défaites et deux autres nuls, sans aucune victoire sur cette période. Son résultat le plus récent est un nul 2-2 contre Al Hazem, tandis que sa défaite en championnat face à Al Ahli s’est achevée sur le score de 3-2. Al-Fayha a marqué lors de quatre de ses cinq derniers matches, mais a également encaissé des buts lors de quatre d’entre eux. Cette fragilité défensive devra être corrigée par Carille.

Al Diriyah - Al-Fayha : les dernières confrontations

Les données concernant les cinq dernières confrontations entre Al Diriyah et Al-Fayha ne sont pas disponibles à ce stade. Il n’est donc pas possible de présenter un bilan historique de cette affiche.